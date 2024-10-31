Нации важно выжить: офицер поддержал мобилизацию украинцев с 20 лет

По словам командира экипажа БПЛА Андрея Отченаша, существует большой дефицит качественного личного состава, поэтому он считает, что 20-летние парни будут более эффективны на фронте, чем 55-летние.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и потребность войск есть не только в пехоте, но абсолютно во всех подразделениях. Об этом заявил командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "Еспресо.TV".

В такой способ он прокомментировал информацию о том, что в армию необходимо призвать еще около 160 тысяч человек. По словам командира, существует огромный дефицит личного состава, в частности речь о качественных людях, которые будут готовы воевать.

"Нужно мобилизовать такое количество людей для того, чтобы они имели время подготовиться и имели время выйти на позиции уже подготовленными и уже готовыми к бою. Плюс я, как представитель молодого поколения армии, все же призываю и имею мнение, что все же мобилизовать должны именно молодое поколение из-за того, что молодой воин 20-25 лет всегда будет лучше подготовлен физически, чем 55-летний дядя", — заявил Андрей Отченаш.

Военнослужащий убежден, что первоочередным заданием Украины сегодня является сохранение нации. Молодые люди с "горячей кровью" будут полезными в армии и здесь дело в обычной физиологии. У них больше энергии для того, чтобы защищать свою страну.

"Кому мы будем рожать детей, если мы станем территорией России? Поэтому сейчас значительно важнее выжить как нации в целом, и альтернатив у нас, к сожалению, не так уж и много", — резюмировал Андрей Отченаш.

Напомним, 30 октября сообщалось, что Евгений Дикий рассказал о проблемах с мобилизацией в Украине осенью. По словам ветерана российско-украинской войны, большинство защитников истощены, ведь воюют более 2 с половиной лет и их не меняют. Вступивший в силу в мае закон о мобилизации дал некий всплеск, однако с сентября все вновь изменилось.