Украинец два года избегал мобилизации, получив "боевую повестку": как его наказали

Мужчина признался, что получил первую повестку еще в марте 2022 года и даже проходил медкомиссию. Он объяснил, что на самом деле не был согласен с заключением ВВК.

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Мужчина избегал мобилизации в Украине более двух лет, хотя получил повестку и даже прошел ВВК. Детали дела известны из приговора Кременецкого районного суда Тернопольской области от 28 октября.

Мобилизация в Украине: что произошло

На скамье подсудимых оказался уроженец Житомира, который официально не работает и является военнообязанным. Он стоял на учете в ТЦК и еще 18 октября 2022 года по месту своего проживания получил под подпись повестку. Украинец должен был явиться в воинскую часть на следующий день, но вызов проигнорировал.

На суде он вину не признал и пояснил, что "в армии не служил, не имеет боевого опыта". Мужчина вспомнил, что еще в начале марта 2022 года получил первую повестку и успешно прошел медосмотр. После признания ВВК годным к службе он получил уже "боевую повестку".

Однако по вызову украинец не явился, потому что "служить не может из-за плохого здоровья". Он отметил, что два раза имел сотрясение мозга и даже "был в психбольнице", но соответствующих документов нет. С решением ВВК мужчина не согласен, но обжаловать его не пытался.

Мобилизация в Украине: что решил суд

Уклониста от мобилизации признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Одессе осудили работника ТЦК, который предложил не выписывать повестку за взятку.

Адвокат Екатерина Анищенко объяснила, в каких случаях представители военкомата могут законно зайти к военнообязанному домой.