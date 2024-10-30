Українець два роки уникав мобілізації, отримавши "бойову повістку": як його покарали

Чоловік зізнався, що отримав першу повістку ще у березні 2022 року і навіть проходив медкомісію. Він пояснив, що насправді не був згоден з висновком ВЛК.

Related video

Чоловік уникав мобілізації в Україні понад два роки, хоча отримав повістку та навіть пройшов ВЛК. Деталі справи відомі з вироку Кременецького районного суду Тернопільської області від 28 жовтня.

Мобілізація в Україні: що сталося

На лаві підсудних опинився уродженець Житомира, який офіційно не працює та є військовозобов’язаним. Він стояв на обліку у ТЦК та ще 18 жовтня 2022 року за місцем свого проживання отримав під підпис повістку. Українець мав з’явитись до військової частини наступного дня, але виклик проігнорував.

На суді він вину не визнав і пояснив, що "в армії не служив, не має бойового досвіду". Чоловік згадав, що ще на початку березня 2022 року отримав першу повістку та успішно пройшов медогляд. Після визнання ВЛК придатним до служби він отримав вже "бойову повістку".

Однак за викликом українець не з’явився, бо "служити не може через погане здоров’я". Він наголосив, що два рази мав струс мозку та навіть "був в психлікарні", але відповідних документів не має. З рішенням ВЛК чоловік не згоден, але оскаржити його не намагався.

Мобілізація в Україні: що вирішив суд

Ухилянта від мобілізації визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі засудили працівника ТЦК, який запропонував не виписувати повістку за хабар.

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, в яких випадках представники військкомату можуть законно зайти до військовозобов’язаного додому.