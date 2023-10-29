"Найбільша поразка росіян": ЗС РФ втратили під Авдіївкою до 6500 осіб, — ЗСУ (відео)

За словами речника Таврійського напрямку Олександра Штупуна, ЗСУ знищили на Авдіївському напрямку 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки ворога.

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Наступ Збройних сил Російської Федерації під Авдіївкою призвів до величезних втрат особового складу і техніки ворога. З 10 жовтня противник втратив близько 6500 осіб. Про це 29 жовтня повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка — це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6500 осіб", — сказав він.

За словами Олександра Штупуна, наші Сили оборони також знищили на Авдіївському напрямку 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки ворога. Тільки за останню добу у районі Авдіївки було знищено п'ять російських танків, серед яких Т-90 третього покоління.

Він також додав, що під Авдіївкою окупанти тримають до 40 тисяч солдатів.

Ситуація під Авдіївкою

За словами речника, ворог продовує намагатися оточити Авдіївку, але зменшив кількість авіаударів на цьому напрямку.

"Вже три доби поспіль противник зменшив застосування авіації. Або ворог перекинув на інші напрямки, де йому важко, або є ще якась причина. Можливо через погоду.Нразі ворог наносить 2-4-7 авіаударів, хоча раніше їх було за 20.Така ситуація наразі. Але ворог провів 51 бойове зіткнення, він не здається. Це в основному Авдіївка і Мар’їнка. Там градус не спадає. Безуспішними наступальними діями були в районах Кераміка, Новокалиново, Степового, Авдіївки, Опитного і Тоненького. Там відбито понад 15 атак", — розповів Штупун.

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Нагадаємо, 24 жовтня Фокус писав, що Авдіївка перетворюється на один із найбільших цвинтарів для підрозділів ЗС РФ. За 2 тижні наступів на Авдіївку ЗС РФ зазнали там втрат, які перевищують втрати в аналогічних наступальних операціях у районі Бахмута, Вугледара та Куп'янська.