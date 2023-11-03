Ночной обстрел Харькова дронами Shahed: за помощью обратилось 8 человек (фото, видео)

По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате российской атаки на Харьков, частично разрушено учебное заведение, повреждены недействующий швейный цех и жилой дом.

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В пятницу ночью, 3 ноября, Вооруженные силы российской Федерации нанесли 4 удара дронами типа Shahed по Харькову. Об этом сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, повреждены 2 гаража, 4 легковых автомобиля и хозяйственная постройка. Частично разрушено учебное заведение.

Кроме того, повреждения получили здание СТО, недействующий швейный цех и жилой дом. Произошли пожары.

Председатель Харьковской ОГА отметил, что к медикам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе 2 детей.

"Получили помощь на месте. Ранений никто не получил", — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, обстрелам подверглись Основянский и Шевченковский районы Харькова.

"Горели гаражи и авто. Частично разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, которые выехали с оккупированных Россией территорий", — рассказал Чубенко.

Обстрелы Харьковского района: детали

Также ночью, около 23:45, по словам Синегубова, оккупанты обстреляли село Коротич Харьковского района.

"Повреждены два нежилых здания, произошли пожары", — отметил председатель ОГА.

Напомним, Россия ночью 3 ноября атаковала украинские города применяя дроны Shahed и другое оружие. Подверглись ударам Херсон, Харьков, Кропивницкий, а в других областях была объявлена воздушная тревога.

Ранее, 2 ноября в СНБО спрогнозировали блэкауты в Украине. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, власти и предприятия Украины прилагают все возможные усилия, чтобы защитить жителей от масштабных отключений света.

Также, 31 октября, СМИ указали на то, что российская армия снова начинает обстреливать электростанции и объекты критической инфраструктуры. По данным журналистов, сейчас у войск РФ есть сотни ракет и дронов.