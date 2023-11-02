"Простой зимы не будет": Данилов спрогнозировал блекауты в Украине (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, власти и предприятия Украины предпринимают все возможные усилия, чтобы защитить жителей от масштабных отключений света.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что РФ накапливает ресурсы с целью вероятных атак на критическую и энергетическую инфраструктуру Украины в зимний сезон. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"У нас не может быть простой зимы. Мы понимаем, на что рассчитывает наш противник. Он в последнее время снизил количество обстрелов критической инфраструктуры, именно энергетического сектора. Он сейчас делает накопление, чтобы попытаться причинить нам вред, когда будет зимняя температура", – сказал Данилов.

Кроме того, он утверждает, что как государство, так и предприятия предпринимают все необходимые меры по этому вопросу.

"Этот вопрос неоднократно рассматривался на Ставке верховного главнокомандующего. Есть соответствующее решение СНБО. Я могу сказать, что мы это обязательно пройдем", – сказал Данилов.

Отключения света в Украине зимой: что известно

Тем временем напомним, что эксперты считают, сценарий оказаться без электроснабжения более 10 часов возможен лишь для отдельных регионов. Также 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все повреждения.

В Украине продолжают укреплять объекты энергетики накануне зимы, чтобы защитить их российских ракет и дронов. При этом не исключается вариант, что даже усилив безопасность, украинцы снова столкнутся с отключениями света.

13 октября в "Укрэнерго" озвучили худший сценарий по отключениям света. В госкомпании полагают, что украинская энергосистема выстоит в холодное время года, однако с применением "определенных факторов".