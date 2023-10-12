Свет зимой: украинцам объяснили, что будет при сильных морозах

С технической стороны украинская энергосистема полностью готова для прохождения зимы, считает глава энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Накануне нового осенне-зимнего периода многие украинцы переживают из-за возможных блэкаутов, которые могут произойти, если российская армия снова устроит массированные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры. Однако в "Укрэнерго" уверяют, что несмотря на все повреждения украинская энергосистема способна покрывать обычное, зимнее потребление. Об этом заявил 12 октября глава компании Владимир Кудрицкий, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

По его словам, энергетики смоделировали самый холодный день, который может случиться зимой во время отопительного сезона.

"И выяснилось, что самый холодный день мы проходим, но если будем пользоваться импортным током и включим дополнительные энергоблоки, которые работают на газу", — рассказал он.

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Как сказал Кудрицкий, у энергокомпаний, украинской энергетики есть ресурсы для того, чтобы покрывать и обычное, зимнее потребление.

"Летом отремонтировали много подстанций и электростанций для того, чтобы энергосистема зимой работала нормально", — отметил Владимир Кудрицкий.

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Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что россиянам удалось накопить ресурсы для того, чтобы снова наносить удары по украинской территории. Как объяснил офицер, они снизили интенсивность последних обстрелов, благодаря чему восстановили запасы боеголовок. Ракет у врага не много, но "запас достаточный", — сказал он.

Ожидается, что зимой россияне могут бить по следующим объектам:

энергетическим;

нефтегазовым;

промышленным;

военным.

Чтобы уменьшить последствия российских ударов, Украине нужно увеличивать количество систем ПВО — это "наша самая главная проблема".

Тем временем украинские власти сообщают, что ВС РФ продолжают портовую инфраструктуру нашей страны. Так, в ночь на 12 октября оккупанты применили 33 дрона-камикадзе Shahed-136, чтобы ударить по Измаилу и Рени в Одесской области.

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При этом в последний раз по энергетике россияне били в сентябре: тогда им удалось обесточить часть Ровенской области.

В то же время гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко 6 октября рассказал, что электроснабжение зимой будет зависеть не только от интенсивности обстрелов. Он объяснил, что выстоять во время холодов энергосистеме поможет отсутствие сильных морозов.