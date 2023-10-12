Світло взимку: українцям пояснили, що буде за сильних морозів

З технічного боку українська енергосистема повністю готова для проходження зими, вважає голова енергокомпанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Напередодні нового осінньо-зимового періоду чимало українців переймаються можливими блекаутами, які можуть статися, якщо російська армія знову влаштує масовані обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Однак в "Укренерго" запевняють, що попри всі пошкодження українська енергосистема здатна покривати звичайне, зимове споживання. Про це заявив 12 жовтня голова компанії Володимир Кудрицький, виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі.

За його словами, енергетики змоделювали найхолодніший день, який може трапитися взимку під час опалювального сезону.

"І з'ясувалося, що найхолодніший день ми проходимо, але якщо будемо користуватися імпортним струмом і включимо додаткові енергоблоки, які працюють на газу", — розповів він.

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Як сказав Кудрицький, у енергокомпаній, української енергетики є ресурси для того, щоб покривати і звичайне, зимове споживання.

"Влітку відремонтували багато підстанцій і електростанцій для того, щоб енергосистема взимку працювала нормально", — зазначив Володимир Кудрицький.

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Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що росіянам вдалося накопичити ресурси для того, щоб знову завдавати ударів по українській території. Як пояснив офіцер, вони знизили інтенсивність останніх обстрілів, завдяки чому відновили запаси боєголовок. Ракет у ворога не багато, але "запас достатній", — сказав він.

Очікується, що взимку росіяни можуть бити по таких об'єктах:

енергетичним;

нафтогазовим;

промисловим;

військовим.

Щоб зменшити наслідки російських ударів, Україні потрібно збільшувати кількість систем ППО — це "наша найголовніша проблема".

Тим часом українська влада повідомляє, що ЗС РФ продовжують портову інфраструктуру нашої країни. Так, у ніч на 12 жовтня окупанти застосували 33 дрони-камікадзе Shahed-136, щоб вдарити по Ізмаїлу та Рені в Одеській області.

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При цьому востаннє по енергетиці росіяни били у вересні: тоді їм вдалося знеструмити частину Рівненської області.

Водночас гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко 6 жовтня розповів, що електропостачання взимку залежатиме не тільки від інтенсивності обстрілів. Він пояснив, що вистояти під час холодів енергосистемі допоможе відсутність сильних морозів.