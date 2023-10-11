Занурити Україну в темряву не вийде: чи зможе Путін використати зиму як зброю

Володимир Путін планує використовувати холодну пору року як зброю проти України. ЗС РФ все ще сподіваються домогтися хоч якихось успіхів на фронті, щоб посадити Київ за стіл переговорів до старту президентської передвиборчої кампанії 2024 року, вважають експерти.

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Під час засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн" 11 жовтня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Владімір Путін планує використовувати зиму як зброю проти України.

"Зараз ми бачимо, що Путін готується знову використовувати зиму як зброю війни, тобто атакувати енергетичну систему, газову інфраструктуру. Нам необхідно запобігти цьому, володіючи більш досконалими і поліпшеними можливостями протиповітряної оборони, це суттєво вплине на ситуацію", — наголосив Столтенберг.

Міністр оборони США Ллойд Остін додав, що президент РФ хоче занурити Україну в холодну зиму і темряву.

Представники української влади неодноразово говорили, що прийдешня зима буде важчою за попередню. Насамперед, через ймовірне посилення обстрілів ЗС РФ, спрямованих на руйнування української критичної інфраструктури. Крім того, погодні умови можуть вплинути на ситуацію на фронті, хоча Україна не має наміру зупиняти контрнаступ, про що говорив як президент України Володимир Зеленський, так і глава Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони країни Кирило Буданов.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. На холоді, в вогкість і бруд боротися важче. Боротьба триватиме. Контрнаступ буде продовжено", — заявив Буданов на початку вересня.

У розмові з Фокусом військовий експерт Олег Жданов зазначає, що Росія всю зиму намагатиметься використовувати українську енергосистему як зброю, оскільки це один з основних способів боротьби РФ з Україною в цей період.

"Я думаю, цей рік ми пройдемо легше, ніж минулий. У нас краща система ППО, ми навчилися захищатися, підготували запаси — якщо вірити Міністерству енергетики, ми закупили 100 високовольтних трансформаторів для відновлення енергосистеми. 50 зберігаються в Україні, ще 50 — у Європі. Тому Росія не зможе двічі увійти в одну й ту саму річку", — каже Фокусу Жданов.

Що стосується фронту, Генштаб ЗС РФ планував почати наступ у зимовий період року, для цього готували дві нові армії — 25-ту і 18-ту. Однак, за словами експерта, стратегію змінили. Зимовий наступ перенесли на осінь. А завдання максимум, яке Росія ставить перед собою в холодну пору року — досягти результатів на фронті до старту передвиборчої кампанії-2024, щоб на своїх умовах спробувати посадити Україну за стіл переговорів.

"Вони змушені проводити зимовий наступ зараз, оскільки, мабуть, розуміють, що до зими не дотягнуть. Тому навряд чи Росія здатна на ривок. Вони змінили стратегію. Через падіння рейтингу Путіна, Кремль вирішив не оголошувати мобілізацію. Тепер вони спробують досягти якихось результатів, щоб примусити нас сісти за стіл переговорів. Якщо ми прорвемо фронт, передвиборча кампанія Путіна буде побудована на програші. Такого допустити в Кремлі не можуть", — міркує Жданов.

Раніше колишній радник Офісу президента Олексій Арестович говорив, що Україні потрібно змінити стратегію і перейти від наступу до оборони на лінії фронту.

"За нинішнього співвідношення особового складу і техніки, наступати безперспективно. Потрібно ставати в оборону і перемелювати російську армію", — зазначав Арестович.

Жданов вважає, що перехід на стратегічну оборону — це припинення бойових дій, що є неприйнятним сценарієм для України. У холодний період року, залежно від погодних умов, домогтися успіхів на фронті дійсно складніше. Якщо зима буде морозною, техніці буде легше просуватися. Але якщо температура не опускатиметься нижче нуля — це буде найгірший із можливих варіантів, за яких лінія фронту може забруднитися.

"Ми змушені продовжувати, тому що зупинятися не можна. Якщо ми дамо перепочинок, вони [ЗС РФ] нароють окопів, і все доведеться починати з початку", — каже експерт.

Фокус раніше докладно писав, чи зможе Росія через кілька років піти війною на країни Балтії. За словами експертів, Путін мріє повторити Карибську кризу і домогтися нових домовленостей.

Також Фокус розбирався, навіщо в Білому домі хочуть об'єднати український та ізраїльський пакети допомоги, і як це вплине на війну в Україні.