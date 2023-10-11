Погрузить Украину во тьму не выйдет: сможет ли Путин использовать зиму как оружие

Владимир Путин планирует использовать холодное время года как оружие против Украины. ВС РФ все еще надеются добиться хоть каких-то успехов на фронте, чтобы посадить Киев за стол переговоров до старта президентской предвыборной кампании в 2024 году, считают эксперты.

Related video

В ходе заседания контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" 11 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин планирует использовать зиму как оружие против Украины.

"Сейчас мы видим, что Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны, то есть атаковать энергетическую систему, газовую инфраструктуру. Нам необходимо предотвратить это, обладая более совершенными и улучшенными возможностями противовоздушной обороны, это существенно повлияет на ситуацию", — подчеркнул Столтенберг.

Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что президент РФ хочет погрузить Украину в холодную зиму и тьму.

Представители украинской власти не единожды говорили, что грядущая зима будет тяжелее предыдущей. В первую очередь, из-за вероятного усиления обстрелов ВС РФ, направленных на разрушение украинской критической инфраструктуры. Кроме того, погодные условия могут повлиять на ситуацию на фронте, хотя Украина не намерена останавливать контрнаступление, о чем говорил как президент Украины Владимир Зеленский, так и глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. На холоде, в сырость и грязь бороться труднее. Борьба будет продолжаться. Контрнаступление будет продолжено", — заявил Буданов в начале сентября.

В разговоре с Фокусом военный эксперт Олег Жданов отмечает, что Россия всю зиму будет пытаться использовать украинскую энергосистему как оружие, так как это один из основных способов борьбы РФ с Украиной в этот период.

"Я думаю, этот год мы пройдем легче, чем прошлый. У нас лучше система ПВО, мы научились защищаться, подготовили запасы — если верить Министерству энергетики, мы закупили 100 высоковольтных трансформаторов для восстановления энергосистемы. 50 хранятся в Украине, еще 50 — в Европе. Поэтому Россия не сможет дважды войти в одну и ту же реку", — говорит Фокусу Жданов.

Что касается фронта, Генштаб ВС РФ планировал начать наступление в зимний период года, для этого готовили две новые армии — 25-ю и 18-ю. Однако, по словам эксперта, стратегию изменили. Зимнее наступление перенесли на осенью. А задача максимум, которую Россия ставит перед собой в холодное время года — достичь результатов на фронте до старта предвыборной кампании-2024, чтобы на своих условиях попытаться посадить Украину за стол переговоров.

"Они вынуждены проводить зимнее наступление сейчас, так как, видимо, понимают, что до зимы не дотянут. Поэтому вряд ли Россия способна на рывок. Они сменили стратегию. Из-за падения рейтинга Путина, Кремль решил не объявлять мобилизацию. Теперь они попытаются достичь каких-то результатов, чтобы принудить нас сесть за стол переговоров. Если мы прорвем фронт, предвыборная кампания Путина будет выстроена на проигрыше. Такого допустить в Кремле не могут", — рассуждает Жданов.

Ранее бывший советник Офиса президента Алексей Арестович говорил, что Украине нужно сменить стратегию и перейти от наступления к обороне на линии фронта.

"При нынешнем соотношении личного состава и техники, наступать бесперспективно. Нужно становиться в оборону и перемалывать российскую армию", – отмечал Арестович.

Жданов считает, что переход на стратегическую оборону — это приостановка боевых действий, что является неприемлемым сценарием для Украины. В холодный период года, в зависимости от погодных условий, добиться успехов на фронте действительно сложнее. Если зима будет морозной, технике будет легче продвигаться. Но если температура не будет опускаться ниже нуля — это будет худший из возможных вариантов, при которых линия фронта может загрязнуть.

"Мы вынуждены продолжать, потому что останавливаться нельзя. Если мы дадим передышку, они [ВС РФ] нароют окопов, и все придется начинать с начала", — говорит эксперт.

Фокус ранее подробно писал, сможет ли Россия через несколько лет пойти войной на страны Балтии. По словам экспертов, Путин мечтает повторить Карибский кризис и добиться новых договоренностей.

Также Фокус разбирался, зачем в Белом доме хотят объединить украинский и израильский пакеты помощи, и как это повлияет на войну в Украине.