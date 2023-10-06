Война-2028: хватит ли РФ сил напасть на страны Балтии

Есть вероятность, что через несколько лет Россия пойдет войной на страны Балтии. Это может произойти если сейчас дать ВС РФ передышку на фронте в Украине. По словам экспертов, Владимир Путин мечтает повторить Карибский кризис и добиться новых договоренностей.

Related video

Если нынешняя война будет поставлена на паузу, у России появится время, чтобы возобновить военный потенциал и снова атаковать не только Украину, но и другие страны, которые находятся в ее интересах. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в Испании.

"Если России дать адаптироваться сейчас, в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. Помимо Украины это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки, и мы сигнализируем вам об этом", — отметил Зеленский.

Ослабят санкции

Вероятность сценария, при котором Россия ставит нынешнюю войну в Украине на паузу и готовится к новому масштабному вторжению через несколько лет с прицелом на другие страны, зависит от экономики, как России, так и Украины, считает военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

"Если Украина за это время сможет создать оборонно-промышленный комплекс и заставить всех, кто разворовал ОПК, выплатить компенсации, и на эти деньги вместе с партнерами построить новый и выпустить достаточное количество вооружение, чтобы ВСУ могли проводить операции против России, такой сценарий мало вероятен", — говорит Фокусу Козий.

В случае заморозки военного конфликта большую роль также сыграют санкции. Если страны Запада ослабят ограничения, и Россия получит доступ к технологиям и финансам, она сможет подготовиться к новой военной кампании через несколько лет.

"Россия и сейчас возобновляет свой военный потенциал. И это ускорится, если не будет ограничений, экспортного контроля, который сейчас вводят. РФ не может увеличить ракетный потенциал в связи с действующими санкциями. Чтобы нарастить количество ракет, нужны чипы, оборудование. Но если ограничения ослабят, они смогут подготовиться", — рассуждает в беседе с Фокусом эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара.

Возобновить Карибский кризис

Путин мечтает повторить Карибский кризис, чтобы мир снова оказался на пороге ядерной катастрофы в результате чего удалось бы принять новые договоренности с учетом интересов РФ, считает Хара. Чтобы реализовать план, новой целью должны стать прямые союзники США, которые не смогут защититься от российской агрессии.

"Это мечта Путина, и он пытался ее осуществить, но не получилось. В США говорят, что полномасштабное вторжение в Украину — это нарушение международного права, они согласны помогать, но не быть частью этой войны. В таких условиях, Карибского кризиса не может быть. Но если кто-то из союзников США, например страны Балтии, окажутся под ударом или в оккупации, это совсем другая ситуация", — говорит Хара.

Если Россия попытается оккупировать страны Балтии, они не смогут себя защитить. Это понимают в Альянсе, а потому в июле на саммите в Вильнюсе обсуждались планы по защите Литвы, Эстонии и Латвии. По словам Хары, НАТО остается сильным союзом при поддержке США. Если американские выборы-2024 выиграет Дональд Трамп, есть вероятность, что американцы выйдут из Альянса. И тогда, в случае угрозы европейские страны могут настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта.

"Трамп уже угрожал выйти из НАТО. И тем подтолкнул всех членов Альянса активнее оплачивать взносы — 2% ВВП на вооружение, а не просто на содержание Альянса. Трамп может сконцентрироваться на Китае и сказать европейцам заниматься своими делами самостоятельно. Если Россия оккупирует страны Балтии, от них ничего не останется. А потому есть план по их защите. Но он предполагает участие США. Если не будет гарантий американцев, не факт, что европейцы смогут реализовать планы", — отмечает Хара.

Ранее министр обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Украине фактически удалось нанести поражение Черноморскому флоту РФ, который "вынужден разойтись по портам". Эксперты в беседе с Фокусом отмечали, что не стоит недооценивать врага — возможность запускать "Калибры" у них по-прежнему остается, хотя Силы обороны Украины значительно ослабили их на море.

Также Фокус писал, что Украина нуждается в увеличении армии дронов до сотни тысяч БПЛА в год. Реализовать это без государственной помощи только за счет донатов сложно. Поэтому 1,5 млрд бюджетных долларов в 2024 году будут направленны на подготовку серийного производства вооружения.