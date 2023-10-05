Восстановят военный потенциал: в 2028 году РФ попытается атаковать другие страны, — Зеленский

Как отметил президент Украины, страны Балтии, а также те, в которых присутствует российский военный контингент, находятся в фокусе экспансии Кремля. И если сейчас остановить войну в Украине, РФ соберется с новыми силами, чтобы атаковать их.

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в случае заморозки конфликта в Украине, Россия может начать атаковать другие страны в 2028 году. Об этом глава государства заявил в четверг, 5 октября, на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

По словам президента, Россия рассматривает различные сценарии на ближайшие годы, и один из них "вызывает особенную тревогу".

"Если в этой агрессии против Украины произойдет какая-либо пауза или заморозка конфликта, то мы столкнемся с новой критической ситуацией в 2028 году", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что если России будет предоставлена возможность адаптироваться к текущей ситуации, то в 2028 году Кремль сможет восстановить свой военный потенциал, который был подорван действиями Сил обороны.

"Это может предоставить России достаточную силу для атаки на страны, находящиеся в фокусе российской экспансии. Помимо Украины это страны Балтии и страны, на территории которых присутствуют российские военные контингенты", — заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что эта информация основана на разведывательных данных и "мы сигнализируем вам об этом". Он также подчеркнул, что "самым опасным врагом является тот, кто извлекает уроки из прошлых ошибок и готовится к новой атаке, опираясь на выводы".

Напомним, в ходе своего визита в Испанию Зеленский провел переговоры с премьер-министром королевства Педро Санчесом, который пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут системы противовоздушной обороны.

Также напомним, 5 октября Владимир Зеленский заявил, что Украине не стоит волноваться относительно предоставления помощи союзников на фоне последних событий в США, так как президент Джо Байден заверил его в стопроцентной поддержке.