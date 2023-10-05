Дополнительные системы ПВО: Испания предоставит Украине военную помощь, — Зеленский

Глава государства отметил, что в Испанском королевстве рассматривают предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу с защитой зернового коридора.

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В результате переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Королевства Испании Педро Санчесом был согласован новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также добавил, что вскоре начнутся переговоры по вступлению Украины в ЕС при председательстве Испании. В Испанском королевстве рассматривают предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу с защитой зернового коридора.

Президент Зеленский прилетел на саммит в Испанию

В четверг 5 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Гренаду в Испании.

"Я прибыл в Гранаду, Испания, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Наша общая цель — обеспечить безопасность и стабильность нашего общего европейского дома", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, он вместе с партнерами работает над улучшением европейской архитектуры безопасности, а именно региональной безопасности, тогда как Украина имеет существенные предложения по этому поводу.