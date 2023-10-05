Додаткові системи ППО: Іспанія надасть Україні військову допомогу, — Зеленський

Глава держави зазначив, що в Іспанському королівстві розглядають надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу із захистом зернового коридору.

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Унаслідок переговорів президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Королівства Іспанії Педро Санчесом було погоджено новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Обговорили новий пакет оборонної підтримки, що містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи", — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також додав, що незабаром розпочнуться переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. В Іспанському королівстві розглядають надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу із захистом зернового коридору.

Президент Зеленський прилетів на саміт до Іспанії

У четвер 5 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до Гренади в Іспанії.

"Я прибув до Гранади, Іспанія, щоб узяти участь у саміті Європейського політичного співтовариства. Наша спільна мета — забезпечити безпеку та стабільність нашого спільного європейського дому", — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, він разом із партнерами працює над поліпшенням європейської архітектури безпеки, а саме регіональної безпеки, тоді як Україна має суттєві пропозиції з цього приводу.