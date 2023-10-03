"Десанта нет, но есть "Калибры": насколько Украина смогла ослабить Россию в Черном море

Министр обороны Британии Джеймс Хиппи считает, что Украине фактически удалось нанести поражение Черноморскому флоту России, который "вынужден разойтись по портам". Однако эксперты говорят, что не стоит недооценивать врага — возможность запускать "Калибры" остается.

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Министр обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Черноморский флот России потерпел функциональное поражение и вынужден разойтись по портам, где не сможет оказывать влияния на Украину.

"Российская подлодка и российский корабль были выведены из строя, а штаб Черноморского флота также был выведен из строя. Функциональное поражение (functional defeat) Черноморского флота, и я подчеркиваю, что это именно так, потому что он вынужден разойтись по портам, где не будет оказывать влияния на Украину. Это огромная заслуга и столь же важный прогресс, как и то, что происходило в Харьковской области в прошлом году", – объяснил Хиппи.

Потенциал флота сохраняется?

"Думаю, информация преувеличена. Мы действительно навязали противнику свою тактику, свои методы ведения боевых действий. Мы ведем войну на этом направлении, которая исключает серьезный риск для личного состава ВСУ: для этого мы используем дроны, ракеты, чтобы уменьшить боевой потенциал противника, в частности, что касается десантных кораблей и ракетоносителей в Черном море. Но сказать, что их флот разрушен, пока рано", — говорит Фокусу военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий.

Собеседник Фокуса отмечает, что накануне полномасштабного вторжения, РФ перебросила с Северного и Балтийского флота в Черное море шесть больших десантных кораблей. Еще семь входили в состав Черноморского флота. С их помощью планировалось высадить две бригады морской пехоты на Черноморье, чтобы изолировать Украину. Но после того, как ВСУ уничтожили ракетный крейсер "Москва" в 2022 году, а также нанесли ряд других ударов, ослабивших флот, потенциал снизился.

"Десанта у них нет. Бригада Черноморского флота уничтожена, три раза пополняли, но десантников, которые могут высаживаться, не осталось. Кроме того, та зона, где они хотели высадить тактический десант, перекрыта крылатыми ракетами, и они боятся участи крейсера "Москвы", — продолжает эксперт.

Однако говорить о том, что противник "посыпался", рано. У ВС РФ все еще есть потенциал в море. Как минимум, остается возможность запускать "Калибры". По словам эксперта, у россиян достаточно как ракет, так и носителей, а потому Украине нужно прикрываться ПВО и развивать ракетостроительную программу.

"Мы готовимся к активным действиям, чтобы уменьшить боевой потенциал врага хотя бы наполовину. Приоритет — ракетоносители, потом десантные корабли. Мы их ослабили: пробили морскую блокаду с юго-западного района Черного моря, подняли флаги на "вышках Бойко", фактически деоккупировали цепочку от острова Змеиный до Крыма. У нас действительно много побед. И оккупант начал выводить корабли из Севастополя на Кавказ. Но не надо переоценивать последствия", — говорит Заблоцкий.

По словам эксперта, российский флот продолжает выполнять свои задачи, а именно обеспечивать логистику временно оккупированного Крыма.

"Потенциал противника снижается. Видел статистику на одном ресурсе — из 52 наших атак с использованием беспилотных надводных систем, восемь были успешными. Это довольно высокий показатель, если учесть, что для беспилотников одно попадание из 10 — это большой успех. Так что не будет Черноморского флота — не будет у них Крыма, потому что обеспечивать его можно только морским путем. Останется только возможность запускать "Калибры", — резюмировал эксперт.

Напомним, с начало полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале 2022 года, Черноморский флот России состоял из 58 боевых кораблей. С учетом патрульных катеров — 74. За 19 месяцев войны ВСУ вывели из строя или повредили около 14 суден. Среди них большие десантные корабли "Саратов", "Новочеркасск", "Орск", "Цезарь Куников", флагманский ракетный крейсер "Москва" — одна из знаковых побед для Украины, российский буксир "Василий Бех" с зенитно-ракетным комплексом "Тор", фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Иван Голубец", десантный корабль "Минск", дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону, два патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" и российский ракетный корабль "Самум".

Фокус ранее писал о том, что у Сил обороны есть шансы не только ослабить, но и полностью уничтожить Черноморский флот РФ, ведь российские корабли находятся там в ловушке.