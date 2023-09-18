"Российские корабли в ловушке": когда Украина сможет уничтожить Черноморский флот

Украинская армия за несколько дней повредила пять российских кораблей в Черном море — фактически 10% от всего флота, который там базируется. Эксперты говорят, что у Сил обороны все шансы не только ослабить, но и полностью уничтожить Черноморский флот РФ, ведь российские корабли находятся там в ловушке.

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В ночь с 12 на 13 сентября по сухому доку оккупантов в Севастополе был нанесен ракетный удар. Целями стали большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону — одна из четырех подводных лодок Черноморского флота, которая несет крылатые ракеты "Калибр".

В ГУР через СМИ подтвердили успешный удар по большому десантному кораблю, субмарине, а также Севастопольскому морскому заводу оккупантов. А в Воздушных силах намекнули, что за атакой стоят украинские летчики и отметили, что для атаки использовались предоставленные партнерами крылатые ракеты.

БДК "Минск" входил в Балтийский флот РФ, однако незадолго до начала полномасштабного вторжения россияне специально передислоцировали его в Черное море.

В результате атаки "Минск" потерял практически всю надстройку, и хотя в России заявили, что собираются восстановить поврежденные суда, эксперты полагают, что потери противника безвозвратны.

В четверг, 14 сентября появилась информация о новых атаках российских кораблей в Черном море. В СтратКом ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины повредили два патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков". А в пятницу 15 сентября экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" подбил российский ракетный корабль "Самум" возле Севастопольской бухты. Удар пришелся на заднюю часть судна. Корабль получил значительные повреждения и утратил ход. В результате оккупантам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Уничтожить флот

"У Россиян не так много кораблей в Черном море — около полсотни. А мы за несколько дней 10% из них вывели из строя. Еще десять таких атак, и у россиян просто не останется Черноморского флота. Я думаю, в таком режиме мы и работает", — говорит Фокусу военный летчик-инструктор Роман Свитан.

В ГУР Минобороны Украины задачи армии не раскрывают. По словам представителя разведки Андрея Юсова, украинские Силы безопасности и обороны продолжают наносить удары по вражескому флоту в Черном море, так как он является важной частью российского военного потенциала, а значит законной целью для украинских Сил обороны.

"Если говорить отдельно про Крым — там продолжается комплекс мероприятий с целью окончательной деоккупации полуострова. Речь не только о флоте, это касается всех сил и средств противника. В частности, вчерашние действия в районе мыса Фиолент тому подтверждение", — говорит Фокусу Юсов.

По словам Свитана, украинская армия могла бы уничтожить весь Черноморский флот и в прошлом году, однако Силы обороны сдерживала "зерновая сделка". После того как Россия вышла из соглашения, заблокировала торговые пути в море и начала массировано атаковать одесские порты, украинскую армию, по словам эксперта, ничего не останавливает.

"Черное море — это "большой тазик", как с любовью говорят летчики и моряки. Выход оттуда один — в районе Турции через Босфор. По соглашению Монтре в Черном море могут находиться только те корабли, которые прописаны в Черноморской эскадре. И турки не пропускают через Босфор российские корабли, которые приписаны к другим портам", — говорит Свитан.

Эксперт добавляет, что в борьбе самолета или ракеты и корабля, проигрывает корабль. А потому российский флот в Черном море находится в ловушке. Главное — найти подход, и корабли ВС РФ будут затоплены.

"Думаю, такая задача стоит, и в таком режиме включились наши ВСУ вместе со спецслужбами", — резюмирует Свитан.

Как атаковали российский флот в 2022 году

В феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Черноморский флот РФ состоял из 58 боевых кораблей. С учетом патрульных катеров – 74.

Первую серьезную потерю в Черном море Россия почувствовала 24 марта. В этот день ракетой "Точка-У" в порту Бердянска был выведен из строя один из самых больших десантных кораблей морского флота РФ "Саратов". Еще несколько десантных кораблей — "Новочеркасск", "Орск" и "Цезарь Куников" — получили повреждения.

Именно в тот момент "миф о неуязвимости российский флота был разрушен точными ударами Вооруженных сил Украины", — комментировал это событие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

13 апреля 2022 года украинская армия нанесла сокрушительный удар по флагманскому ракетному крейсеру "Москва" крылатой ракетой берегового базирования "Нептун". Крейсер загорелся и пошел на дно. Погибли не менее 37 моряков, около 100 получили ранения.

17 июня 2022 года украинская армия уничтожила российский буксир "Василий Бех", на борту которого находился зенитно-ракетный комплекс "Тор". А 29 октября — повредила в бухте Севастополя новый российский флагман фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Иван Голубец" и еще один корабль.

Фокус рассказывал, что в ночь на 4 августа возле Новороссийска пострадал от атаки безэкипажного морского аппарата (USV) большой десантный корабль (БДК) РФ "Оленегорский горняк".

Фокус также писал о том, что ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября повлек за собой сложности, связанный с поддержанием кораблей Черноморского флота РФ в боевом состоянии. В Минобороны Великобритании считают, что сложная задача по извлечению обломков из поврежденных сухих доков выведет их из эксплуатации на многие месяцы.