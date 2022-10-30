Минимум три российских корабля поразили беспилотники в бухте Севастополя, - расследование

Аналитики группы GeoConfirmed считают, что в атаке на российские корабли участвовало от 6 до 8 беспилотников.

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Аналитики GeoConfirmed провели свое расследование атаки беспилотников на корабли Черноморского флота РФ в бухте Севастополя 29 октября. Их расследование показывает, что дроны атаковали фрегат класса "Адмирал Григорович", к которому принадлежит нынешний флагман российского флота в Черном море "Адмирал Макаров", а также повредили тральщик класса "Натя" под названием "Иван Голубец". Эксперты считают, что в атаке на российские корабли принимали участие от 6 до 8 беспилотников и они поразили как минимум три цели, пишет Униан.

Эксперты из группы GeoConfirmed провели анализ фото и видеоматериалов очевидцев события, а также кадры с надводных беспилотников, которые находились в бухте Севастополя.

Аналитики считают, что беспилотным аппаратам удалось прорвать оборону россиян и они нанесли удар минимум по трем кораблям. На основе видео и фото материалов эксперты сделали вывод, что беспилотники находились рядом с как минимум четырьмя российскими кораблями. Эксперты из GeoConfirmed подтвердили, что россияне пытались сбить атакующие беспилотники, в том числе из вертолета.

[ + – ] Аналитики считают, что беспилотным аппаратам удалось прорвать оборону россиян и они нанесли удар минимум по трем кораблям Фото: Twitter

Расследователи опубликовали в Twitter все имеющиеся у них материалы и сделали вывод, что беспилотники все же повредили флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров", а также тральщик "Иван Голубец". Последний, согласно заявлению Минобороны РФ, получил незначительные повреждения.

По подсчетам аналитиков для атаки по российским кораблям были привлечены от шести до восьми беспилотников и три из них все же нанесли поражения своим целям. Но два из них скорее всего были сбиты. В GeoConfirmed считают, что беспилотники для атаки в Севастополе вероятно использовала Украина.

На одном из видео видно, как беспилотник наносит удар по фрегату "Адмирал Макаров" и съемка прерывается веротятно из-за того, что произошел взрыв.

На другом видео видно, как беспилотник атакует тральщик "Иван Голубец".

И на третьем видео видно атаку автономного аппарата по третьему кораблю.

Фокус уже писал об атаке беспилотными аппаратами кораблей ЧФ России в Севастополе. Согласно заявлениям оккупационных властей города, это была самая массовая атака БПЛА. В Минобороны РФ заявили о том, что все беспилотники были уничтожены, а повреждение получил только один из кораблей.

Также Фокус писал о том, что Россия обвинила Украину в атаке на свой флот и в этом якобы украинцам помогали военные специалисты из Великобритании.

Напоминаем, что советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в Севастополе и оставил загадочное послание для российских военных.

Также Фокус писал о том, что Великобритания ответила на обвинения России в атаке на корабли в Севастополе. В сообщении сказано, что это "ложь эпического масштаба".