Подоляк прокомментировал взрывы в Севастополе и оставил загадочное послание ВС РФ

Представитель ОП советует выключить камеры в Севастополе и на других оккупированных украинских территориях. И прогнозирует "отрицательное наступление" до границ 1991 года.

Related video

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк туманно высказался о взрывах, прозвучавшие в оккупированном Крыму 29 октября. Он обратился к оккупантам и посоветовал выключить камеры в Севастополе и в других оккупированных городах. Сообщение опубликовано в Twitter.

"После "отрицательного наступления" до границ-1991 скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну. А "Черноморский флот" просто уплыл…", — говорится в сообщении Подоляка. В твите представителя ОП содержится явная отсылка к объяснению причин трагедии подлодки "Курск". В 2000 году президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста Ларри Кинга о том, что произошло с субмариной, сказал, что "она утонула".

Реакция РФ

Представитель оккупационной администрации в Севастополе Михаил Развожаев заявил, что российские корабли отбивают атаку беспилотников, и что повреждений якобы нет.

По данным Минобороны РФ в атаке задействовались 9 украинских БПЛА и 7 морских дронов. Представители российского ведомства также отметили, что утренние взрывы в Севастополе нанесли некоторый ущерб морскому тральщику "Иван Голубец" и заграждению в бухте Южная.

Напомним, что в РФ предъявили обвинения в атаке на севастопольские военные корабли властям Великобритании. Согласно утверждениям российского Минобороны, операция готовилась тем же подразделением британских ВМФ, которое якобы взорвало "Северные потоки".

Ранее Фокус сообщал, что россияне вывезли всю технику из Чернобаевки. Местный аэродром считался важным пунктом для российской группировки. И хотя ВСУ регулярно наносили удары по этому объекту, с начала оккупации Херсонской области войска РФ не оставляли Чернобаевку.