"Корабли отбивают атаку БПЛА": в оккупированном Севастополе прозвучали взрывы (видео)

В городе перекрыли рейд, не ходят паромы и катера, а движение между районами возможно лишь на автобусах.

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В оккупированном Россией Севастополе прозвучали взрывы. Так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота РФ якобы отбивают атаку беспилотников, а никакие объекты не были повреждены. Об этом пишет российское издание "ТАСС".

Сообщается, что в Севастополе перекрыли рейд, не ходят паромы и катера, а движение между районами города возможно лишь на автобусах. Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивает связь между северной и южной частями города.

Тем временем российское издание "РИА Новости" утверждает, что в это же время американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря вблизи Крыма. Он вылетел из итальянской Сицилии.

Напомним, в ночь на 27 октября в Севастополе беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС. В результате инцидента загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал.

19 октября Михаил Развожаев утверждал, что в Севастополе якобы сбили украинский беспилотник возле военного аэропорта Бельбек. Местные жители сообщали о сильных взрывах в некоторых районах.

15 октября жители Крыма сообщали о взрывах в Севастополе и Саках. Некоторые предполагали, что ВС РФ запускают ракеты из БРК "Бастион" в сторону Украины.