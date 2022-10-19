В оккупированном Севастополе заявляют, что сбили украинский беспилотник возле аэропорта

Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев уверяет, что в городе сработала система ПВО. БПЛА якобы сбили рядом с военным аэропортом Бельбек.

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Оккупационные власти в захваченном Севастополе в Крыму заявляют, что сбили украинский беспилотник возле аэродрома Бельбек. Об этом рассказал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, в городе сработала система противовоздушной обороны в районе Северной стороны.

"По предварительным данным сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Просьба всем сохранять спокойствие", –– написал он у себя в Telegram-канале.

[ + – ] Комментарий местной жительницы после взрыва в Севастополе

В комментариях к сообщению местные жители рассказали, что в городе была воздушная тревога. Некая Галина Гердт также написала, что у нее "задрожал дом". "Впервые испугалась за все время операции [полномасштабной войны в Украине]", –– уточнила она.

В группе "ЧП Севастополь" также появилось сообщение о том, что в микрорайоне Любимовка слышали звуки взрывов.

"Сильные звуки взрывов в Любимовке, сильно полетело ПВО либо ракеты, грохнуло так, что аж стены затряслись", –– написали в городском паблике.

Напомним, 15 октября крымчане писали о взрывах в оккупированных Севастополе и Саках. Россияне объявили тренировочные стрельбы, а местные жители стали свидетелями пуска ракет.

1 октября СМИ также сообщали о серии взрывов на военном аэродроме Бельбек возле Севастополя. По информации местных СМИ, причиной стал военный самолет, который выкатился за взлетно-посадочную полосу и загорелся.