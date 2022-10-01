На военном аэродроме Бельбек под Севастополем слышны взрывы
Российская сторона заявила, что это загорелся и взорвался военный самолет с боеприпасами.
Серия взрывов произошла на военном аэродроме Бельбек возле Севастополя в оккупированном Крыму. Местные СМИ уже заявили, что всему виной военным самолет, которые выкатился за взлетно-посадочную полосу и загорелся. Об этом пишет MASH.
Местные власти уверяют, что самолет загорелся при посадке, затем сдетонировали боеприпасы. Также сообщают, что "обошлось без жертв". Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее "внештатной ситуацией".
Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Ранее крымские паблики писали, что якобы над аэропортом был сбит "украинский БПЛА".
Напомним, это не первая "внештатная ситуация" на военном аэродроме Бельбек в Крыму. 18 августа Развожаев также заявлял, что над аэродромом был якобы сбит беспилотный летательный аппарат и обошлось без жертв.
А 20 сентября в крымских пабликах писали о том, что слышали целую серию взрывов, отмечая, что "так громко еще не было". Оккупационные власти Крыма так и не прокомментировали, что это были за звуки, так напугавшие крымчан. Украинская сторона также не дала комментариев.
Впрочем, взрывы в Крыму слышат часто, но им зачастую местные власти не дают никаких пояснений.