На военном аэродроме Бельбек под Севастополем слышны взрывы

Российская сторона заявила, что это загорелся и взорвался военный самолет с боеприпасами.

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Серия взрывов произошла на военном аэродроме Бельбек возле Севастополя в оккупированном Крыму. Местные СМИ уже заявили, что всему виной военным самолет, которые выкатился за взлетно-посадочную полосу и загорелся. Об этом пишет MASH.

Местные власти уверяют, что самолет загорелся при посадке, затем сдетонировали боеприпасы. Также сообщают, что "обошлось без жертв". Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее "внештатной ситуацией".

[ + – ] Дым от взрыва было видно издалека

Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Ранее крымские паблики писали, что якобы над аэропортом был сбит "украинский БПЛА".

[ + – ] Взрыв на аэродроме Бельбек под Севастополем Фото: Соцсети

Напомним, это не первая "внештатная ситуация" на военном аэродроме Бельбек в Крыму. 18 августа Развожаев также заявлял, что над аэродромом был якобы сбит беспилотный летательный аппарат и обошлось без жертв.

А 20 сентября в крымских пабликах писали о том, что слышали целую серию взрывов, отмечая, что "так громко еще не было". Оккупационные власти Крыма так и не прокомментировали, что это были за звуки, так напугавшие крымчан. Украинская сторона также не дала комментариев.

Впрочем, взрывы в Крыму слышат часто, но им зачастую местные власти не дают никаких пояснений.