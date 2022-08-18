На военном аэродроме Бельбек под Севастополем прозвучала серия взрывов (видео)

Местные жители сообщают о "громких хлопках" и пожарных машинах, едущих к месту происшествия. Оккупационная власть заявляет об очередном сбитом беспилотнике.

Вечером 18 августа на военном аэродроме Бельбек на северо-западе Севастополя прозвучали взрывы. Об этом написал журналист агентства Reuters.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что в районе аэродрома средствами ПВО якобы сбит беспилотный летательный аппарат.

"Никаких повреждений нет. Никто не пострадал. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", – прокомментировал он.

Аэропорт Бельбек: хронология событий

Одним из первых в 22:09 об очередных взрывах в оккупированном Крыму написал военный обозреватель Роман Бочкала.

Позже о "хлопках" написали Игорь Лаченков (Лачен) и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Это кто сделал?" – прокомментировал у себя в Telegram-канале Лачен.

"Агентство Новости" подтвердило информацию о взрывах со ссылкой на свои источники среди местных жителей, живущих в нескольких километрах от аэродрома.

"Несколько жителей Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района рассказали о звуках взрывов на улице", – написало издание.

О звуках взрывов также написали жители севастопольского микрорайона Любимовка и селе Орловка рядом с городом.

В местном паблике "ЧП/Севастополь" также сообщается, что в разных районах города была слышна серия взрывов, а по улицам проехали машины МЧС.

До 2014 года Бельбек был международным аэропортом, однако после оккупации полуострова его закрыли для гражданской авиации, полностью подчинив его Воздушно-Космическим силам РФ.

Как уточняет народный депутат Алексей Гончаренко, по состоянию на март этого года, в аэропорту базировались самолеты Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.

"Может уже и не базируются", – пошутил он.

Ранее сегодня в крымских Telegram-каналах сообщали о сильном задымлении в селе Межводное в Черноморском районе. При этом оккупанты заверили, что это "горит трава".

Уже вечером стало известно о взрывах в Керчи. Как утверждает оккупационная власть, в городе сработала ПВО.