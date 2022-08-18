Видно издалека: соцсети сообщают о новом столбе дыма в Крыму (видео)

В местных пабликах сообщают, что сильное задымление можно было наблюдать возле села Межводное, что на западной части полуострова. При этом оккупанты уверяют – горит трава.

Крымские телеграм-каналы сообщили, что в Черноморском районе на западе оккупированного Крыма виден густой дым. Соответствующее видео опубликовали в сети.

Что называют причиной пожара оккупанты?

В крымском МЧС заверили, что причиной возникновения столба дыма стало возгорание сухой травы в селе Снежное.

"18 августа в 13:37 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в окрестностях села Снежное Черноморского района. Пожарный расчет оперативно прибыл на место происшествия. Через 30 минут пал травы был ликвидирован на площади 250 квадратных метров", — говорится в сообщении МЧС.

Официальной информации от украинских ведомств не поступало.

Напомним, утром 16 августа на севере Крыма прогремели взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем в поселке Майское. Спустя несколько часов взрывы услышали на российской авиабазе в крымском поселке Гвардейское.

The New York Times писала, что за атакой в Джанкойском районе стоит элитное подразделение ВСУ, действующее в тылу врага. В ВСУ заявили, что причиной взрывов на российских военных объектах стало нарушение правил пожарной безопасности.

Неделей ранее был атакован военный аэродром "Саки" в поселке Новофедоровка на юго-западе Крыма. В результате серии взрывов российские оккупанты потеряли несколько единиц авиационной техники.