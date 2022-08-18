Видно здалеку: соцмережі повідомляють про новий стовп диму в Криму (відео)

У місцевих пабліках повідомляють, що сильне задимлення можна було спостерігати біля села Міжводне на західній частині півострова. При цьому окупанти запевняють, що горить трава.

Кримські телеграм-канали повідомили, що у Чорноморському районі на заході окупованого Криму видно густий дим. Відповідне відео опублікували у мережі.

Що називають причиною пожежі окупанти?

У кримському МНС запевнили, що причиною виникнення стовпа диму став спалах сухої трави в селі Сніжне.

"18 серпня о 13:37 надійшло повідомлення про спалах сухої рослинності на околицях села Сніжне Чорноморського району. Пожежники оперативно прибули на місце події. Через 30 хвилин підпал трави було ліквідовано на площі 250 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні МНС.

Офіційної інформації від українських відомств не надходило.

Нагадаємо, вранці 16 серпня на півночі Криму пролунали вибухи на складі боєприпасів під Джанкоєм у селищі Майське. Через кілька годин вибухи почули на російській авіабазі у кримському селищі Гвардійське.

The New York Times писала, що за атакою в Джанкойському районі стоїть елітний підрозділ ЗСУ, який діє у тилу ворога. У ЗСУ заявили, що причиною вибухів на російських військових об'єктах стало порушення правил пожежної безпеки.

Тижнем раніше був атакований військовий аеродром "Сакі" у селищі Новофедорівка на південному заході Криму. Внаслідок серії вибухів російські окупанти втратили кілька одиниць авіаційної техніки.