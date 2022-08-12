Вибухи у Криму вдарили по можливостях авіації Чорноморського флоту РФ, — розвідка Британії

Інцидент на аеродромі, на думку міноборони Великобританії, міг статися через детонацію незакритих складів із боєприпасами.

Під час серії вибухів на аеродромі в окупованих Саках знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п'ять російських винищувачів-бомбардувальників Су-24 і три багатоцільові літаки Су-30. Про це йдеться у свіжому звіті воєнної розвідки Міноборони Великобританії від 12 серпня.

Відомство зазначає, що початкової причини вибухів на військовій базі ЗС РФ в окупованому Криму не встановлено. Однак, як припускають розвідники, стовпи диму, зняті кількома очевидцями, свідчать про детонацію до чотирьох незакритих складів із боєприпасами.

"Щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 і три багатоцільові літаки Су-30 майже напевно знищені або серйозно пошкоджені внаслідок вибухів. Центральна зона розосередження в Саках отримала серйозні пошкодження, але аеродром, ймовірно, залишається працездатним", — йдеться у свіжому. звіті.

Розвідка Великобританії зазначає, що вісім знищених або пошкоджених літаків є незначною частиною авіапарку, який є у розпорядженні Кремля. Однак, як нагадує відомство, аеродром у Саках окупаційні війська використовували як базу для авіації Чорноморського флоту РФ, яка виконувала завдання у регіоні.

"Наразі можливості морської авіації флоту значно ослаблені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російських військових переглянути своє уявлення про загрозу. Крим, ймовірно, розглядався як надійний тиловий район", — додали в Міністерстві Великобританії, коментуючи серію вибухів на окупованому півострові.

[ + – ] Розвідка Британії проаналізувала втрати ПКС РФ після серії вибухів у Криму

Нагадаємо, знищення російської авіації на аеродромі в Саках стало найбільшими втратами для Росії з часів Другої світової війни. Попри заяву Міністерства оборони РФ про відсутність знищеної техніки, журналісти CNN змогли ідентифікувати бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30, які серйозно постраждали внаслідок серії вибухів.

Також повідомлялося, що Forbes підрахував ціну знищеної авіації ЗС РФ на аеродромі "Саки". За даними журналістів, внаслідок серії вибухів у Криму Росія могла втратити від 650 до 850 мільйонів доларів.

Важливо