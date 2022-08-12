Вибухи у Криму: Forbes назвав ціну знищеної авіації ЗС РФ на аеродромі "Саки"

За підрахунками журналістів, росіяни могли втратити авіатехніку вартістю від 650 до 850 мільйонів доларів. На аеродромі стояли винищувачі Су-30, розвідники Су-24 та гелікоптери.

Внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі "Саки" в окупованому Криму могла бути російська авіатехніка вартістю від 650 до 850 мільйонів доларів. Імовірні розрахунки втрат ЗС РФ навів журнал Forbes.

Супутникові знімки Planet Labs показали, що біля аеродрому до вибуху було понад 20 літаків — переважно винищувачі Су-30СМ, розвідники Су-24МР, важкий військово-транспортний Іл-76 та кілька вертольотів.

Forbes наводить таку вартість літаків:

Су-30СМ — 50 мільйонів доларів;

Су-24МР — 6 мільйонів доларів;

Іл-76 — 86 мільйонів доларів.

Якщо вважати, що всі 9 знищених літаків були дешевшими за Су-24МР, загальна сума втрат Росії — приблизно 55 мільйонів доларів, а за вартості дорожчих Су-30СМ — 450 мільйонів доларів.

[ + – ] Британська розвідка повідомила про знищення 3 винищувачів Су-30

Вибухи на аеродромі "Саки" — що говорять на Заході

Британська розвідка в новому звіті повідомила про ймовірне знищення або серйозні пошкодження не менш як 5 бомбардувальників Су-24 та 3 багатоцільових літаків Су-30 на аеродромі "Саки".

"Центральний район розосередження "Саки" зазнав серйозних ушкоджень, але аеродром, ймовірно, залишається працездатним", — розповіли розвідники.

У Міноборони кажуть, що 8 втрачених бойових літаків — це незначна частина всього авіапарку, який ЗС РФ може застосувати у повномасштабній війні з Україною.

"Саки", як кажуть британські фахівці, переважно використовувався як база для авіації Чорноморського флоту ВМФ Росії. Після удару можливості морської авіації Росії значно знижено.

Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть, що на аеродромі згоріли щонайменше 8 російських літаків на десятки мільйонів доларів і кілька будівель, але не уточнюють, яких саме.

Розвідувальний проєкт UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі "Саки" знищено щонайменше 11 літаків — 5 винищувачів Су-30СМ та 6 ударно-розвідувальних літаків Су-24МР. Якщо брати до уваги ці цифри, то вибухи коштували Росії приблизно 300 мільйонів доларів.

Вибухи у Криму — супутникові знімки можуть не зображати повну картину

Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вважають, що на супутникових знімках не видно повної картини наслідків вибухів. Кримські джерела говорять про такі втрати росіян: 8 літаків Су-27, чотири Су-30СМ, п'ять Су-24, шість вертольотів Мі-8 та один Іл-20. Орієнтовна сума — 380 мільйонів доларів.

У InformNapalm припустили, що удару завдали двома ракетами ATACMS з кластерною боєголовкою, які запустили з установки MLRS M270.

Нагадаємо, що серія вибухів на військовому аеродромі ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму пролунала 9 серпня. У Міноборони РФ пояснили причину вибухів не ракетним попаданням, а пожежею під час завантаження палива. Авіатехніка на аеродромі, як кажуть російські чиновники, не постраждала.

Американські ЗМІ раніше повідомляли, що знищення російських бойових літаків у Криму може стати найбільшою втратою авіації Москви з часів Другої світової війни.

Після вибухів у Криму втратив посаду командувач Чорноморського флоту РФ Ігор Осипов, його змінив Віктор Соколов. З 2020 року він керував військово-морською академією імені адмірала Кузнєцова.