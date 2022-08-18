На військовому аеродромі Бельбек під Севастополем пролунала серія вибухів (відео)

Місцеві жителі повідомляють про "гучну бавовну" та пожежні машини, що їдуть до місця події. Окупаційна влада заявляє про черговий збитий безпілотник.

Увечері 18 серпня на військовому аеродромі Бельбек на північному заході Севастополя пролунали вибухи. Про це написав журналіст агентства Reuters.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що в районі аеродрому засобами ППО нібито збитий безпілотний літальний апарат.

"Жодних пошкоджень немає. Ніхто не постраждав. Прошу зберігати всіх спокій та отримувати інформацію з перевірених джерел", – прокоментував він.

Аеропорт Бельбек: хронологія подій

Одним із перших о 22:09 про чергові вибухи в окупованому Криму написав військовий оглядач Роман Бочкала.

Пізніше про "бавовну" написали Ігор Лаченков (Лачен) та колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

"Це хто зробив?" — прокоментував у себе в Telegram-каналі Лачен.

"Агентство Новини" підтвердило інформацію про вибухи з посиланням на свої джерела серед місцевих жителів, що мешкають за кілька кілометрів від аеродрому.

"Кілька жителів Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про звуки вибухів на вулиці", — написало видання.

Про звуки вибухів також написали жителі севастопольського мікрорайону Любимівка та села Орлівка поряд із містом.

У місцевому пабліку "ЧП/Севастополь" також повідомляється, що в різних районах міста було чути серію вибухів, а вулицями проїхали машини МНС.

До 2014 року Бельбек був міжнародним аеропортом, проте після окупації півострова його закрили для цивільної авіації, повністю підпорядкувавши його Повітряно-Космічним силам РФ.

Як уточнює народний депутат Олексій Гончаренко, станом на березень цього року в аеропорту базувалися літаки Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М.

"Може вже й не базуються", – пожартував він.

Раніше сьогодні у кримських Telegram-каналах повідомляли про сильне задимлення в селі Міжводне у Чорноморському районі. При цьому окупанти запевнили, що це "горить трава".

Вже ввечері стало відомо про вибухи у Керчі. Як стверджує окупаційна влада, у місті спрацювала ППО.