На військовому аеродромі Бельбек під Севастополем чути вибухи

Російська сторона заявила, що це спалахнув і вибухнув військовий літак із боєприпасами.

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Серія вибухів сталася на військовому аеродромі Бельбек біля Севастополя в окупованому Криму. Місцеві ЗМІ вже заявили, що всьому виною військовий літак, який викотився за злітно-посадкову смугу та загорівся. Про це пише MASH.

Місцева влада запевняє, що літак спалахнув під час посадки, потім здетонували боєприпаси. Також повідомляють, що "обійшлося без жертв". Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв назвав подію "позаштатною ситуацією".

[ + – ] Дим від вибуху було видно здалеку

Наразі на місці працюють пожежні розрахунки. Раніше кримські пабліки писали, що нібито над аеропортом було збито "українську БПЛА".

[ + – ] Вибух на аеродромі Бельбек під Севастополем Фото: Соцсети

Нагадаємо, це не перша "позаштатна ситуація" на військовому аеродромі Бельбек у Криму. 18 серпня Развожаєв також заявляв, що над аеродромом було нібито збито безпілотний літальний апарат й обійшлося без жертв.

А 20 вересня у кримських пабліках писали про те, що чули цілу серію вибухів, наголошуючи, що "так голосно ще не було". Окупаційна влада Криму так і не прокоментувала, що це були за звуки, які так налякали кримчан. Українська сторона також не дала коментарів.

Втім, вибухи в Криму чують часто, але їм часто місцева влада не дає жодних пояснень.