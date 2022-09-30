Так голосно ще не було: на Південному березі Криму чули потужний вибух (фото)

Вибух чули мешканці Партеніту, Ялти, Гаспри, Алупки. Що стало його причиною, поки що невідомо. У соцмережах публікують фото, на якому видно слід у небі над Ялтою.

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30 вересня приблизно о 15:30 у Криму в районі Великої Ялти чули звуки вибухів, повідомляють місцеві телеграм-канали. Вони публікують фото, на якому видно слід у небі. Очевидці повідомляють, що вибух чули на великій відстані від Партеніту до Алупки.

"В Алупці дуже чути було вибух, дуже сильний, раніше таких сильних не було", — зазначають кримчани.

"У Ялті на Спартаку дуже було чути, вперше чую таке. Страшно шалено. У машині спрацювала сигналізація", — йдеться в іншому повідомленні.

З Гаспри повідомили, що було чути два вибухи.

Окупаційна влада Криму поки не прокоментувала, що це були за звуки, які так налякали кримчан. Українські офіційні особи теж мовчать з приводу інциденту.

Зазначимо, що починаючи з літа на ПБК регулярно відбуваються вибухи, іноді інциденти потрапляють на відео.

Нагадаємо, 22 вересня окупанти заявили, що в небі над Кримом збили три українські безпілотники. Один із них упав у Джанкої неподалік військового аеродрому.

Також повідомлялося, що вночі та вранці 20 вересня в Севастополі пролунали два вибухи, було чути звуки стрільби з вогнепальної зброї.

На початку вересня стало відомо, що після серії вибухів в окупованому Криму фінал чемпіонату з картингу вирішили перенести з Євпаторії в Чечню. У цьому змаганні мав брати участь онук російського президента.