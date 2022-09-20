У Севастополі чули "хлопки" та звуки хаотичної стрілянини: що сталося

Перший вибух, за даними очевидців, не схожий на роботу системи протиповітряної оборони. Другий, гучніший, пролунав під ранок. Місцеві жителі говорили про проліт російських вертольотів на малій висоті.

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У центральній частині Севастополя вночі та вранці 20 вересня пролунали 2 вибухи, було чути звуки стрілянини з вогнепальної зброї. Про це повідомив кореспондент видання "Крим.Реалії".

Перший "хлопок" стався о 4:51, а другий — о 6:05 за місцевим часом. Перший, за даними редакції, був віддалений, невиразний і не схожий на роботу системи протиповітряної оборони.

Другий став більш гучним і чітким. Визначити напрямок звуку було важко, водночас диму після вибухів не бачили.

Близько 6:45 у Севастополі розпочалася хаотична стрілянина зі стрілецької зброї. Звуки лунали з району Корабельної сторони чи Інкерману й тривали близько хвилини. "Хлопків" під час автоматних черг чути не було.

Про вибухи в центральній частині Севастополя писав Telegram-канал "Кримський вітер", але інших подробиць не навів. Місцеві жителі повідомляли про проліт російських вертольотів на малій висоті.

Російські окупанти й пропагандисти ще не коментували події в Севастополі. Загарбники не повідомляли про "роботу ППО, знищення безпілотників і українських ДРГ".

Нагадаємо, що в Севастополі чули вибухи 1 вересня. Жителі Балаклави розповіли, що близько 4:00 ранку почули шум ракет, що пролітають, після цього в районі мису Фіолент щось упало на землю.

Чорноморський флот Росії, за даними британської військової розвідки, міг вивезти підводні човни з Криму в Краснодарський край через посилення бойової могутності Збройних сил України.

Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Годжес раніше говорив, що українські військові зможуть запускати ракети HIMARS по Севастополю, і Чорноморський флот опиниться в невигідному становищі.