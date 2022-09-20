Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Вибухи в Криму

У Севастополі чули "хлопки" та звуки хаотичної стрілянини: що сталося

вибух севастополь, хлопок севастополь, вибух севастополь, крим вибух
Фото: voanews.com | Вибухи чули вночі та вранці в центральній частині міста

Перший вибух, за даними очевидців, не схожий на роботу системи протиповітряної оборони. Другий, гучніший, пролунав під ранок. Місцеві жителі говорили про проліт російських вертольотів на малій висоті.

Related video

У центральній частині Севастополя вночі та вранці 20 вересня пролунали 2 вибухи, було чути звуки стрілянини з вогнепальної зброї. Про це повідомив кореспондент видання "Крим.Реалії".

Перший "хлопок" стався о 4:51, а другий — о 6:05 за місцевим часом. Перший, за даними редакції, був віддалений, невиразний і не схожий на роботу системи протиповітряної оборони.

Другий став більш гучним і чітким. Визначити напрямок звуку було важко, водночас диму після вибухів не бачили.

Близько 6:45 у Севастополі розпочалася хаотична стрілянина зі стрілецької зброї. Звуки лунали з району Корабельної сторони чи Інкерману й тривали близько хвилини. "Хлопків" під час автоматних черг чути не було.

Про вибухи в центральній частині Севастополя писав Telegram-канал "Кримський вітер", але інших подробиць не навів. Місцеві жителі повідомляли про проліт російських вертольотів на малій висоті.

Російські окупанти й пропагандисти ще не коментували події в Севастополі. Загарбники не повідомляли про "роботу ППО, знищення безпілотників і українських ДРГ".

Нагадаємо, що в Севастополі чули вибухи 1 вересня. Жителі Балаклави розповіли, що близько 4:00 ранку почули шум ракет, що пролітають, після цього в районі мису Фіолент щось упало на землю.

Чорноморський флот Росії, за даними британської військової розвідки, міг вивезти підводні човни з Криму в Краснодарський край через посилення бойової могутності Збройних сил України.

Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Годжес раніше говорив, що українські військові зможуть запускати ракети HIMARS по Севастополю, і Чорноморський флот опиниться в невигідному становищі.