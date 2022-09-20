У Севастополі чули "хлопки" та звуки хаотичної стрілянини: що сталося
Перший вибух, за даними очевидців, не схожий на роботу системи протиповітряної оборони. Другий, гучніший, пролунав під ранок. Місцеві жителі говорили про проліт російських вертольотів на малій висоті.
У центральній частині Севастополя вночі та вранці 20 вересня пролунали 2 вибухи, було чути звуки стрілянини з вогнепальної зброї. Про це повідомив кореспондент видання "Крим.Реалії".
Перший "хлопок" стався о 4:51, а другий — о 6:05 за місцевим часом. Перший, за даними редакції, був віддалений, невиразний і не схожий на роботу системи протиповітряної оборони.
Другий став більш гучним і чітким. Визначити напрямок звуку було важко, водночас диму після вибухів не бачили.
Близько 6:45 у Севастополі розпочалася хаотична стрілянина зі стрілецької зброї. Звуки лунали з району Корабельної сторони чи Інкерману й тривали близько хвилини. "Хлопків" під час автоматних черг чути не було.
Про вибухи в центральній частині Севастополя писав Telegram-канал "Кримський вітер", але інших подробиць не навів. Місцеві жителі повідомляли про проліт російських вертольотів на малій висоті.
Російські окупанти й пропагандисти ще не коментували події в Севастополі. Загарбники не повідомляли про "роботу ППО, знищення безпілотників і українських ДРГ".
Нагадаємо, що в Севастополі чули вибухи 1 вересня. Жителі Балаклави розповіли, що близько 4:00 ранку почули шум ракет, що пролітають, після цього в районі мису Фіолент щось упало на землю.
Чорноморський флот Росії, за даними британської військової розвідки, міг вивезти підводні човни з Криму в Краснодарський край через посилення бойової могутності Збройних сил України.
Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Годжес раніше говорив, що українські військові зможуть запускати ракети HIMARS по Севастополю, і Чорноморський флот опиниться в невигідному становищі.