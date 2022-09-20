Росія виводить свої підводні човни з Криму на фоні атак ЗСУ, — британська розвідка

Підводні човни РФ, ймовірно, переміщені з окупованого Севастополя до Краснодарського краю, стверджують у Міноборони Великобританії.

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Чорноморський флот РФ, ймовірно, вивів підводні човни з місця дислокації в тимчасово окупованому Криму Краснодарський край. Про це йдеться у звіті британської розвідки, повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства у вівторок, 20 вересня.

"Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу Кіло з порту приписки Севастополь у Криму до Новоросійська в Краснодарському краї на півдні Росії", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що, ймовірно, виведення підводних човнів пов'язане з загрозами безпеці російському флоту на тлі посилення можливостей Збройних Сил України. Міноборони Британії нагадало, що за останні два місяці штаб Чорноморського флоту РФ та його головний аеродром морської авіації зазнали атак з боку України.

Саме гарантія базування Чорноморського флоту в Криму була однією з причин, через яку Кремль наважився на окупацію українського півострова у 2014 році, проте зараз безпека російських військ у цьому регіоні підірвана, йдеться у зведенні розвідки.

Нагадаємо, за словами одного з генералів армії США, наближаючись до Криму, ЗСУ будуть здатні бити за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS по Севастополю, через що весь Чорноморський флот РФ опиниться під загрозою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЗСУ майже повністю розбили Чорноморський флот РФ.