Весь Чорноморський флот скоро опиниться у досяжності ракет ЗСУ, — генерал армії США

Наближаючись до Криму, наші військові зможуть бити ракетами HIMARS по Севастополю. Весь російський Чорноморський флот, який зараз ховається за півостровом, опиниться у невигідній для оборони позиції.

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З огляду на невдачі російської армії як на землі, і на морі, російський Чорноморський флот виявився марним витрачанням грошових вкладень. Таку заяву зробив Бен Ходжес, колишній командувач американських військ у Європі. Видання New Debate представило новий епізод у межах проєкту Renew Democracy Initiative.

За словами Ходжеса, до 24 лютого російський флот контролював майже все Чорне море.

"Цей факт не заперечувався, у них були крилаті ракети — "Калібри". Але за останні пів року ми зрозуміли, що російський флот не кращий за російську армію", — зазначив експерт.

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Затоплення ракетного крейсера "Москва", вартість якого оцінювалася в 750 млн доларів, звернуло на себе увагу. Але після цього потоплено й інші кораблі, всьому флоту довелося сховатися за Кримським півостровом, тепер російські кораблі бояться проходити поряд з українською береговою лінією. Водночас Україна навіть не має свого флоту.

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"Це була асиметрична відповідь України: за допомогою "Нептунів", "Гарпунів", інших озброєнь та дронів вдалося відігнати російські кораблі від українського узбережжя", — пояснив військовий дослідник.

"Великий Чорноморський флот, за винятком, хіба що їх підводних човнів, — це марні витрати. Він не брав участі в бойових діях, — сказав він. — У міру наближення українських сил до Криму вони зможуть запускати ракети HIMARS та інші ракети по Севастополю, і російський Чорноморський флот опиниться у невигідній для оборони позиції".

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Санкції стають відчутнішими

"Вплив санкцій у цьому конфлікті починає позначатися. Ми знаємо, що росіяни не можуть поповнювати запаси точних озброєнь, тому що вони не мають компонентів для виробництва ракет. Вони намагаються замінити їх застарілими технологіями у своїх високоточних ракетах", — сказав Ходжес.

"Друга армія світу купує боєприпаси у КНДР"

Ходжес також зазначив, що Росія звертається за допомогою до Північної Кореї.

Так звана друга армія у світі купує артилерійські снаряди у Північної Кореї, що не з найкращого боку показує російський ВПК чи логістику.

"Протягом наступних 2-3 місяців через вплив санкцій на російське населення та втрати на полі бою градус негативних емоцій у Кремлі відчутно зросте", — сказав Ходжес.

"Ми між Кремлем і західними столицями: Вашингтон, Лондон, Берлін, Париж, Рим — усіма столицями Західної Європи. Якщо санкції збережуться, і ми продовжуватимемо постачання всього, що обіцяли Україні, перемога України неминуча", — сказав він.

Нагадаємо, що глава Луганської ОВА заявив, що за кожен сантиметр Луганської землі чекає важка боротьба. Російські сили готуються до оборони, тож зайти парадним маршем не вийде. Водночас вже є перші успіхи на луганському напрямі — звільнено Білогорівку.

Раніше Фокус повідомляв, що Путіна загнано в кут і змушений думати про виживання. Дипломати все частіше закликають главу Кремля та його оточення розпочати мирні переговори, поки що є, про що домовлятися.