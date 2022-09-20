Весь Черноморский флот скоро окажется в досягаемости ракет ВСУ, — генерал армии США

Приближаясь к Крыму, наши военные смогут бить ракетами HIMARS по Севастополю. Весь российский Черноморский флот, который сейчас прячется за полуостровом, окажется в невыгодной для обороны позиции.

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На фоне неудач российской армии как на земле, так и на море, российский черноморский флот оказался напрасной тратой денежных вложений. Такое заявление сделал Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе. Издание New Debate представило новый эпизод в рамках проекта Renew Democracy Initiative.

По словам Ходжеса, до 24 февраля российский флот контролировал практически все Черное море.

"Этот факт не оспаривался, у них были крылатые ракеты — "Калибры". Но за последние полгода мы поняли, что российский флот не лучше российской армии", — отметил эксперт.

[ + – ] Российские корабли боятся проходить рядом с украинской береговой линией.

Затопление ракетного крейсера "Москва", стоимость которого оценивалась в 750 млн долларов обратило на себя внимание. Но после этого были потоплены и другие корабли, всему флоту пришлось спрятаться за Крымским полуостровом, теперь российские корабли боятся проходить рядом с украинской береговой линией. При этом у Украины даже нет своего флота.

[ + – ] Бывший командующий американскими войсками в Европе — о черноморском флоте и деоккупации Крыма.

"Это был ассиметричный ответ Украины: с помощью "Нептунов", "Гарпунов", прочих вооружений и дронов удалось отогнать российские корабли от украинского побережья", — объяснил военный исследователь.

"Великий Черноморский флот, за исключением, разве что их подводных лодок, — это напрасные расходы. Он не участвовал в боевых действиях, — сказал он. — По мере приближения украинских сил к Крыму, они смогут запускать ракеты HIMARS и другие ракеты по Севастополю, и российский Черноморский флот окажется в невыгодной для обороны позиции".

[ + – ] Украинских силы наносить удары ракетами HIMARS по Севастополю.

Санкции становятся ощутимее

"Влияние санаций в этом конфликте начинает сказываться. Мы знаем, что русские не могут пополнять запасы точных вооружений, потому что у них нет компонентов для производства ракет. Они пытаются заменить их устаревшими технологиями в своих высокоточных ракетах", — сказал Ходжес.

"Вторая армия мира закупает боеприпасы у КНДР"

Ходжес также отметил, что Россия обращается за помощью к Северной Корее.

Так называемая вторая армия в мире покупает артиллерийские снаряды у Северной Кореи, что не с лучшей стороны показывает российский ВПК или логистику.

"В течение следующих 2-3 месяцев из-за воздействия санкций на российское население и потери на поле боя градус негативных эмоций в Кремле ощутимо возрастет", — сказал Ходжес.

"Мы между Кремлем и западными столицами: Вашингтон, Лондон, Берлин, Париж, Рим — всеми столицами Западной Европы. Если санкции сохранятся, и мы будем продолжать поставки всего, что обещали Украине, победа Украины неизбежна", — сказал он.

Напомним, что глава Луганской ОВА заявил, что за каждый сантиметр Луганской земли предстоит тяжелая борьба. Российские силы готовятся к обороне, поэтому зайти парадным маршем не получится. Вместе с тем, уже есть первые успехи на луганском направлении — освобождена Белогоровка.

Ранее Фокус сообщал, что Путин загнан в угол и вынужден думать о выживании. Дипломаты все чаще призывают главу Кремля и его окружение начать мирные переговоры, пока еще есть, о чем договариваться.