Ховають кораблі: ЗСУ майже повністю розбили Чорноморський флот РФ, – Politico

Війська РФ тримають у Чорному морі приблизно 30 кораблів та 6 підводних човнів. Після ударів по крейсеру "Москва" та знищення авіапідтримки на базі в Саках окупанти тримають військові судна далеко від берега, кажуть західні експерти.

Атаки Збройних Сил України ракетами та безпілотниками перетворили Чорноморський флот Росії на другорядну силу в повномасштабній війні з Україною. Про це пише американське видання Politico з посиланням на опитаних західних військових експертів та чиновників.

Коли президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, кораблі запускали крилаті ракети "Калібр" по військових та цивільних об'єктах в Україні, блокуючи доступ до портів та погрожуючи висадкою десанту в Одесі.

Київ перехопив ініціативу, ракетні удари завдали шкоди російському флоту, потопивши кілька кораблів, зокрема флагманський крейсер "Москва", та знищивши авіапідтримку на базі у Саках, кажуть експерти.

[ + – ] Міноборони РФ підтвердило загибель 5 загарбників на крейсері "Москва" Фото: Getty Images

Запаси флоту, за оцінкою західних військових, це невеликі ракетні корвети та фрегати, десантні кораблі, 6 підводних човнів. Понад 30 кораблів перебувають у морі чи порту, але їх ефективність та маневрування знизилися після розгрому ППО на крейсері "Москва".

Чорноморський флот був досить сильним для стримування невеликих сил ВМС України, але його ніколи не вважали гордістю російського флоту, зазначили оглядачі.

"Північний флот у Північноморську — найбільша та найсучасніша сила Кремля. Незадовго до російського вторгнення в Україну звідти направили на допомогу кілька кораблів", — зауважили автори.

Захист Криму: чи впорався Чорноморський флот із бойовими завданнями

Російські окупанти, за даними видання, розраховували, що флот у Криму відіграє велику роль у стримуванні українських сил на півдні та зміцнить тимчасово окупований Крим. Очікування не виправдалися, флот зайняв оборонну позицію в портах чи далеко від берега, щоб уникнути ударів українських сил.

З весни проблеми Чорноморського флоту посилилися через погане керівництво, застаріле обладнання. Після кількох військових катастроф звільнили командувача Чорноморського флоту Ігоря Осипова.

[ + – ] РФ використовує Чорноморський флот для оборони з періодичними запусками крилатих ракет Фото: ТАСС

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, який відстежує стан збройних сил Росії та України, зазначив, що втрати Чорноморського флоту впливають на перекидання військ та техніки навколо Криму морем. Росіян змусили використати сучасні десантні кораблі, які доставили з Північного та Балтійського флотів.

Один західний дипломат заявив, що РФ використовує Чорноморський флот виключно для оборони з періодичними запусками крилатих ракет.

"Схоже, що росіяни просто намагаються обмежити втрати, а не маневрують і завдають ударів у Чорному морі", — сказав він.

Нагадаємо, що російське Міноборони визнало загибель на крейсері "Москва" старшого мічмана Дмитра Череміскіна після 4 місяців. Раніше окупант вважався зниклим безвісти. ЗСУ підбили крейсер 14 квітня, по кораблю вдарили ракетами.

Військова розвідка Великобританії у серпні помітила нездатність ЗС РФ ефективно контролювати ситуацію в Чорному морі, тому про загрозу висадки десанту в Одесі годі й говорити.