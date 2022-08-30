Прячут корабли: ВСУ почти полностью разбили Черноморский флот РФ, – Politico

Войска РФ держат в Черном море примерно 30 кораблей и 6 подлодок. После ударов по крейсеру "Москва" и уничтожения авиаподдержки на базе в Саках оккупанты держат военные суда вдали от берега, говорят западные эксперты.

Атаки Вооруженных сил Украины ракетами и беспилотниками превратили Черноморский флот России во второстепенную силу в полномасштабной войне с Украиной. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на опрошенных западных военных экспертов и чиновников.

Когда президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, корабли запускали крылатые ракеты "Калибр" по военным и гражданским объектам в Украине, блокируя доступ к портам и угрожая высадкой десантом в Одессе.

Киев перехватил инициативу, ракетные удары нанесли ущерб российскому флоту, потопив несколько кораблей, в том числе флагманский крейсер "Москва", и уничтожив авиаподдержку на базе в Саках, говорят эксперты.

[ + – ] Минобороны РФ подтвердило гибель 5 захватчиков на крейсере "Москва" Фото: Getty Images

Запасы флота, по оценке западных военных, это небольшие ракетные корветы и фрегаты, десантные корабли, 6 подводных лодок. Более 30 кораблей находятся в море или в порту, но их эффективность и маневрирование снизились после разгрома ПВО на крейсере "Москва".

Черноморский флот был достаточно силен для сдерживания небольших сил ВМС Украины, но он никогда не считался гордостью российского флота, отметили обозреватели.

"Северный флот в Североморске – крупнейшая и современная сила Кремля. Незадолго до российского вторжения в Украину оттуда направили в помощь несколько кораблей", – заметили авторы.

Защита Крыма: справился ли Черноморский флот с боевыми задачами

Российские оккупанты, по сведениям издания, рассчитывали, что флот в Крыму сыграет большую роль в сдерживании украинских сил на юге и укрепит временно оккупированный Крым. Ожидания не оправдались, флот занял оборонительную позицию в портах или вдали от берега, чтобы избежать ударов украинских сил.

С весны проблемы Черноморского флота усугубились из-за плохого руководства, устаревшего оборудования. После нескольких военных катастроф был уволен командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

[ + – ] РФ использует Черноморский флот для обороны с периодическими запусками крылатых ракет Фото: ТАСС

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, отслеживающий состояние вооруженных сил России и Украины, отметил, что потери Черноморского флота влияют на переброску войск и техники вокруг Крыма по морю. Русских заставили использовать современные десантные корабли, которые доставили с Северного и Балтийского флотов.

Один западный дипломат заявил, что РФ использует Черноморский флот исключительно для обороны с периодическими запусками крылатых ракет.

"Похоже, что русские просто пытаются ограничить потери, а не маневрируют и наносят удары в Черном море", — сказал он.

Напомним, что российское Минобороны признало гибель на крейсере "Москва" старшего мичмана Дмитрия Черемискина после 4 месяцев. Ранее оккупант числился пропавшим без вести. ВСУ подбили крейсер 14 апреля, по кораблю ударили ракетами.

Военная разведка Великобритании в августе заметила неспособность ВС РФ эффективно контролировать ситуацию в Черном море, поэтому об угрозе высадки десанта в Одессе говорить не приходится.