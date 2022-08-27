Спустя четыре месяца: в России признали гибель пятого моряка с крейсера "Москва", – СМИ

Супруге погибшего старшего мичмана Дмитрия Черемискина прислали свидетельство о смерти. До этого он числился "без вести пропавшим".

Минобороны РФ признало гибель на затонувшем крейсере "Москва" старшего мичмана Дмитрия Черемискина. Об этом российскому Telegram-каналу "Можем объяснить" рассказала его жена Надежда Мерзлякова.

По словам Мерзляковой, 11 августа ей отдали документы о его смерти. До этого моряк числился "без вести пропавшим". Хотя уже в мае его родственники были уверены в том, что он не выжил.

[ + – ] Россия официально признала гибель старшего мичмана Дмитрия Черемискина.

Как уточняет паблик, Черемискин командовал электромеханической боевой частью корабля.

За четыре месяца после ликвидации судна моряк стал пятым подтвержденным в стране-агрессоре погибшим на крейсере. До этого российские власти официально признали погибшим старшего мичмана Ивана Вахрушева, а свидетельства о смерти получили родственники трех срочников — Леонида Савина, Ивана Франтина и Егора Шкребца.

Отец последнего – Дмитрий Шкребец – 25 августа обратился к командованию Черноморского флота и оккупационным властям захваченного города Севастополь с просьбой поставить в городе памятник погибшим на крейсере морякам.

"Прошу вас соорудить в городе-герое Севастополь мемориал памяти затонувшему флагману ЧФ – ракетному крейсеру "Москва" и погибшим морякам в составе его последнего экипажа, с их фамилиями и датами рождения и смерти", – в частности, написал он.

Он подчеркнул, что у родителей погибших россиян нет даже тел для захоронения, поэтому такой мемориал необходим, чтобы не предавать забвению то, что произошло.

"Можете написать на монументе, что трагедия произошла в результате катастрофы,так как такая формулировка в любом случае и при любой власти будет правильной", – добавил Шкребец.

Изначально Минобороны РФ заявило, что на судне погиб лишь один человек. Все остальные после этого официально считались пропавшими без вести.

Напомним, флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля после ракетной атаки. Однако Минобороны РФ заявило, что судно повредил "пожар от детонации боезапаса".

Российское командование до сих пор умалчивает о причинах гибели корабля и реальном количестве погибших. Матерям срочников крейсера также предлагали признать сыновей погибшими "из-за катастрофы". Это стало известно после того, как одна из женщин позвонила в Минобороны страны-агрессора, чтобы узнать, в каком статусе находится ее сын.