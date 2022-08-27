Через чотири місяці: в Росії визнали загибель п'ятого моряка з крейсера "Москва", — ЗМІ

Дружині загиблого старшого мічмана Дмитра Череміскіна надіслали свідоцтво про смерть. До цього він вважався "зниклим безвісти".

Міноборони РФ визнало загибель на затонулому крейсері "Москва" старшого мічмана Дмитра Череміскіна. Про це російському Telegram-каналу "Можемо пояснити", розповіла його дружина Надія Мерзлякова.

За словами Мерзлякової, 11 серпня їй віддали документи щодо його смерті. До цього моряк вважався "зниклим безвісти". Хоча вже в травні його родичі були впевнені, що він не вижив.

[ + – ] Росія офіційно визнала загибель старшого мічмана Дмитра Череміскіна.

Як уточнює паблік, Череміскін командував електромеханічною бойовою частиною корабля.

За чотири місяці після ліквідації судна моряк став п'ятим підтвердженим у країні-агресорі загиблим на крейсері. До цього російська влада офіційно визнала загиблим старшого мічмана Івана Вахрушева, а свідоцтва про смерть отримали родичі трьох строковиків — Леоніда Савіна, Івана Франтіна та Єгора Шкребця.

Батько останнього — Дмитро Шкребець — 25 серпня звернувся до командування Чорноморського флоту й окупаційної влади захопленого міста Севастополь із проханням поставити в місті пам'ятник загиблим на крейсері морякам.

"Прошу вас спорудити в місті-герої Севастополь меморіал пам'яті затонулому флагману ЧФ — ракетному крейсеру "Москва" та загиблим морякам у складі його останнього екіпажу, з їхніми прізвищами та датами народження й смерті", — зокрема, написав він.

Він підкреслив, що в батьків загиблих росіян немає навіть тіл для поховання, тому такий меморіал необхідний, щоб не забувати те, що сталося.

"Можете написати на монументі, що трагедія сталася внаслідок катастрофи, оскільки таке формулювання в будь-якому випадку таза будь-якої влади буде правильним", — додав Шкребець.

Спочатку Міноборони РФ заявило, що на судні загинула лише одна людина. Решта після цього офіційно вважалася зниклими безвісти.

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня після ракетної атаки. Проте Міноборони РФ заявило, що судно пошкодила "пожежа від детонації боєзапасу".

Російське командування досі мовчить про причини загибелі корабля та реальну кількість загиблих. Матерям строковиків крейсера також пропонували визнати синів загиблими "через катастрофу". Це стало відомо після того, як одна із жінок зателефонувала в Міноборони країни-агресора, щоб дізнатися, в якому статусі перебуває її син.