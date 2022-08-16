Черноморский флот РФ ведет оборону и не может контролировать море, — разведка Британии

Угроза высадки российского десанта в Одессе нейтрализована, благодаря чему, как отмечает ведомство, Украина может направить свои ресурсы на борьбу с сухопутными войск РФ на других направлениях.

Корабли Черноморского флота РФ занимают оборонительные позиции и не имеют эффективного контроля над морем. Об этом информирует военная разведка Министерства обороны Великобритании в своем новом отчете от 16 августа.

Ведомство отмечает, что надводная часть ЧМФ РФ занимает исключительно оборонительные позиции, а патрулирование ограничивается водами в пределах видимости крымского побережья.

Подобные действия противоречат повышенной военно-морской активности России в других морях, что типично для этого периода времени.

Разведка Великобритании отмечает, что надводные корабли ЧМФ используют крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступательных операций, и, одновременно с этим, испытывают трудности в эффективном контроля над Черным морем.

"Флот потерял флагманский корабль "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный. Ограниченная эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России", — говорится в отчете разведывательного ведомства.

В этом контексте угроза высадки российского десанта в Одессе нейтрализована, благодаря чему, как предполагают в Минобороне Великобритании, Украина может перенаправить ресурсы для ограничения российских сухопутных сил в других местах.

[ + – ] Корабли ЧМФ РФ не могут эффективно контролировать Черное море

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на ракетном крейсере "Москва" погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ. Речь идет о Валерии Кривороге, который служил на бывшем флагмане ЧМФ РФ в качестве капитана-лейтенанта. Официально 37-летний сын командующего 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота выходил на связь за несколько дней до уничтожения крейсера "Москва".

Также сообщалось, что возможности авиации ЧМФ РФ были серьезно ослаблены после серии взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму.