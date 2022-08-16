Чорноморський флот РФ веде оборону і не може контролювати море, — розвідка Британії

Загрозу висадки російського десанту в Одесі нейтралізовано, завдяки чому, як зазначає відомство, Україна може направити свої ресурси на боротьбу із сухопутними військами РФ на інших напрямках.

Кораблі Чорноморського флоту РФ займають оборонні позиції та не мають ефективного контролю над морем. Про це повідомляє військова розвідка Міністерства оборони Великобританії у своєму новому звіті від 16 серпня.

Відомство зазначає, що надводна частина ЧМФ РФ займає лише оборонні позиції, а патрулювання обмежується водами у межах видимості кримського узбережжя.

Такі дії суперечать підвищеній військово-морській активності Росії в інших морях, що є типовим для цього періоду.

Розвідка Великобританії зазначає, що надводні кораблі ЧМФ використовують крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступальних операцій і водночас мають труднощі в ефективному контролю над Чорним морем.

"Флот втратив флагманський корабель "Москва", значну частину бойових літаків морської авіації та контроль над островом Зміїний. Обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії", — йдеться у звіті розвідувального відомства.

У цьому контексті загрозу висадки російського десанту в Одесі нейтралізовано, завдяки чому, як припускають у Міноборони Великобританії, Україна може перенаправити ресурси для обмеження російських сухопутних сил в інших місцях.

[ + – ] Кораблі ЧМФ РФ не можуть ефективно контролювати Чорне море

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на ракетному крейсері "Москва" загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ. Йдеться про Валерія Криворога, який служив на колишньому флагмані ЧМФ РФ як капітан-лейтенант. Офіційно 37-річний син командувача 30 дивізією надводних кораблів Чорноморського флоту виходив на зв'язок за кілька днів до знищення крейсера "Москва".

Також повідомлялося, що можливості авіації ЧМФ РФ серйозно ослаблені після серії вибухів на аеродромі в окупованому Криму.