На крейсері "Москва" загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ, – ЗМІ

Валерій Криворог служив на крейсері у званні капітан-лейтенанта. Його батько командує 30 дивізією надводних кораблів Чорноморського флоту, до неї входив знищений військовий корабель.

Серед загиблих російських моряків на крейсері "Москва", який знищили українські військові в середині квітня, був Валерій Криворог, син командира дивізії Чорноморського флоту РФ, контр-адмірала Олега Криворога. Про це повідомили три джерела видання "Агентство".

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Офіційно 37-річний Валерій Криворог вважається зниклим безвісти. Востаннє він заходив на сторінку у соціальній мережі "ВКонтакте" 9 квітня, за 5 днів до удару ЗСУ по "Москві".

Автори зазначили, що Криворог служив на крейсері у званні капітан-лейтенанта. У 2019 році він керував ротою прийому та розподілу військовослужбовців центру забезпечення управління штабу флоту.

Батько зниклого — Олег Криворог, командує 30 дивізією надводних кораблів Чорноморського флоту, до цієї дивізії входив і крейсер "Москва".

Пресслужба Чорноморського флоту не відповіла на прохання "Агентства" прокоментувати цю інформацію та кинули слухавку під час дзвінка. Запит видання військові також проігнорували.

Нагадаємо, що про знищення крейсера "Москва" стало відомо увечері 13 квітня. ЗСУ використовували для цього протикорабельні ракети "Нептун". Крейсер стояв на якорі у Севастопольській бухті, росіяни зафарбували його бортовий номер та назву.

Міністерство оборони Росії після інциденту пояснювало, що на борту флагмана Чорноморського флоту Росії здетонував боєзаряд і почалася пожежа. За версією російських військових, екіпаж повністю евакуювали.

14 квітня Міноборони РФ повідомило, що ракетний крейсер "Москва" потонув у Чорному морі під час буксирування.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що Росія не визнає загиблими 27 членів екіпажу "Москви". Служба безпеки України допитала колишнього моряка ракетного крейсера "Москва", який вижив. "Там було багато трупів, і порятунок переважно відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати", — сказав він.