Зникли безвісти: РФ не визнає загиблими 27 членів екіпажу "Москви", — ГУР

За даними української розвідки, спецслужби змушують родичів моряків замовчувати правдиву інформацію, залякуючи їх кримінальною відповідальністю за "розголошення держтаємниці".

Росія відмовляється визнавати 27 членів екіпажу затонулого ракетного крейсера "Москва" загиблими. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

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За даними ГУР, чиновники та спецслужби змушують сім'ї російських моряків замовчувати правдиву інформацію.

"27 членів екіпажу, серед яких 19 терміновиків, досі вважаються зниклими безвісти", — зокрема, йдеться у повідомленні.

Як уточнює розвідка, у Севастополі офіційно поховали лише старшого мічмана, старшину котельної команди Івана Вахрушева. З російських ЗМІ відомо, що похорон пройшов 22 квітня.

У пресслужбі додають, що родичів моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ і командуванні Чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення Росії. Натомість їх направляють у групу психологів, медиків та юристів, спеціально створену для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти росіян.

Хтось із близьких загиблих окупантів хоче якимось чином оприлюднити інформацію про моряків, до них додому і за місцем роботи приходять співробітники спецслужби, залякуючи кримінальною відповідальністю за "розголошення держтаємниці".

Однак такі дії офіційних органів отримують лише зворотний ефект: соціальна напруга серед родичів загиблих моряків лише зростає.

Капітан крейсера: загинув чи втік?

Також ГУР інформує, що "командир крейсера капітан першого рангу Антон Купрін, який, порушуючи статут, одним з перших покинув корабель, пояснив свій вчинок спробою врятувати саме терміновиків". Він нібито одержав такий наказ після вибухів на крейсері, повідомляє розвідка.

[ + – ] Достовірної інформації про капітана крейсера Антона Купріна досі немає. Фото: Миротворец

Проте раніше Держприкордонслужба України з посиланням на Міноборони РФ повідомляла, що командир Купрін загинув під час пожежі на борту "Москви".

Про загибель капітана крейсера написав також радник голови МВС Антон Геращенко.

В українській "Вікіпедії" на сторінці про Антона Купріна датою та місцем його загибелі також вказано 13 квітня на борту крейсера "Москва".

Увечері 13 квітня з'явилася інформація про потрапляння протикорабельних ракет "Нептун" у ракетний крейсер "Москва". Міністерство оборони РФ у ніч з 13 на 14 квітня заявило, що на борту флагмана Чорноморського флоту Росії сталася пожежа після детонації боєзаряду, проте у відомстві "не знають" причин, через які сталося НП.

Увечері 14 квітня Міноборони країни-агресора повідомило, що ракетний крейсер "Москва" потонув у Чорному морі. За даними відомства, НП сталася під час буксирування корабля.