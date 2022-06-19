Пропали без вести: РФ не признает погибшими 27 членов экипажа "Москвы", — ГУР

По данным украинской разведки, спецслужбы заставляют родственников моряков замалчивать правдивую информацию, запугивая их уголовной ответственностью за "разглашение гостайны".

Россия отказывается признавать 27 членов экипажа затонувшего ракетного крейсера "Москва" погибшими. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

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По данным ГУР, чиновники и спецслужбы заставляют семьи российских моряков замалчивать правдивую информацию.

"27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести", — в частности, говорится в сообщении.

Как уточняет разведка, в Севастополе официально похоронили лишь старшего мичмана, старшину котельной команды Ивана Вахрушева. Из российских СМИ известно, что похороны прошли 22 апреля.

В пресс-службе добавляют, что родственников моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании Черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения России. Вместо этого их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести россиянах.

Если становится известно о том, что кто-то из близких погибших оккупантов хочет каким-либо образом обнародовать информацию о моряках, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники спецслужбы, запугивая уголовной ответственностью за "разглашение гостайны".

Однако такие действия официальных органов получают лишь обратный эффект: социальное напряжение среди родственников погибших моряков лишь нарастает.

Капитан крейсера: погиб или сбежал?

Также ГУР информирует, что "командир крейсера капитан первого ранга Антон Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объяснил свой поступок попыткой спасти именно срочников". Он якобы получил такой приказ после взрывов на крейсере, сообщает разведка.

[ + – ] Достоверной информации о капитане крейсера Антоне Куприне до сих пор нет. Фото: Миротворец

Однако ранее Госпогранслужба Украины со ссылкой на Минобороны РФ сообщала, что командир Куприн погиб во время пожара на борту "Москвы".

О гибели капитана крейсера также написал советник главы МВД Антон Геращенко.

В украинской "Википедии" на странице об Антоне Куприне датой и местом его гибели также указано 13 апреля на борту крейсера "Москва".

Вечером 13 апреля появилась информация о попадании противокорабельных ракет "Нептун" в ракетный крейсер "Москва". Министерство обороны РФ в ночь с 13 на 14 апреля заявило, что на борту флагмана Черноморского флота России произошел пожар после детонации боезаряда, однако в ведомстве "не знают" причины, из-за которой случилось ЧП.

Вечером 14 апреля Минобороны страны-агрессора сообщило, что ракетный крейсер "Москва" утонул в Черном море. По данным ведомства, ЧП произошло во время буксировки корабля.