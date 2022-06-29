"Там було багато трупів": СБУ допитала моряка, що вижив, з крейсера "Москва" (відео)

Росіянин брав участь у спробах врятувати флагман Чорноморського флоту РФ, а потім перейшов воювати в піхоту. Його взяли в полон у складі розвідувальної групи на першому бойовому завданні.

Служба безпеки України допитала колишнього моряка з ракетного крейсера "Москва", який після ліквідації військового корабля перейшов воювати в піхоту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Матрос брав участь в операції з порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ.

"Там було багато трупів, і порятунок в основному відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати", — зокрема розповів окупант.

За словами росіянина, після ліквідації крейсера він не хотів залишатися на флоті.

"Я надивився, що було на "Москві", і не хотів далі бачити, що посеред моря вмираєш. Це дуже страшно. Я відмовився", — каже він на відео.

У результаті моряк перекваліфікувався на піхотинця, і його відправили в розвідку під Волновахою. Перше бойове завдання закінчилося повним провалом: група на двох БТР потрапила в засідку й опинилася під мінометним обстрілом. Із 30 росіян вижили лише троє.

"Я спливав кров'ю, у мене була пошкоджена рука. Але командири сказали залишати поранених, бо інакше вони не зможуть тікати. Вони просто втекли", — згадує російський військовий.

Колишні моряки потрапили в полон до українських військових, які надали йому медичну допомогу.

Увечері 13 квітня з'явилася інформація про потрапляння протикорабельних ракет "Нептун" у ракетний крейсер "Москва". Міністерство оборони РФ, у свою чергу, заявило, що на борту флагмана Чорноморського флоту Росії сталася пожежа після детонації боєзаряду, проте у відомстві "не знають" причин, через які сталася НП.

14 квітня Міноборони країни-агресора повідомило, що ракетний крейсер "Москва" потонув у Чорному морі. За даними відомства, НП сталася під час буксирування корабля.

За даними української розвідки, РФ досі не визнає загиблими 27 членів екіпажу "Москви".