"Там было много трупов": СБУ допросила выжившего моряка крейсера "Москва" (видео)

Россиянин принимал участие в попытках спасти флагман Черноморского флота РФ, а потом перешел воевать в пехоту. Его взяли в плен в составе разведывательной группы на первом же боевом задании.

Служба безопасности Украины допросила бывшего моряка с ракетного крейсера "Москва", который после ликвидации военного корабля перешел воевать в пехоту. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Матрос принимал участие в операции по спасению флагмана Черноморского флота РФ.

"Там было много трупов, и спасение, в основном, происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать", — в частности, рассказал оккупант.

По словам россиянина, после ликвидации крейсера он не хотел оставаться служить на флоте.

"Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. Я отказался", — говорит он на видео.

В итоге моряк переквалифицировался в пехотинца и его отправили в разведку под Волновахой. Первое же боевое задание окончилось полным провалом: группа на двух БТР попала в засаду и оказалась под минометным обстрелом. Из 30 россиян выжили только трое.

"Я истекал кровью, у меня была повреждена рука. Но командиры сказали оставлять раненых, так как иначе они не смогут бежать. Они просто убежали", — вспоминает российский военный.

Бывший моряк попал в плен к украинским военным, которые оказали ему медицинскую помощь.

Вечером 13 апреля появилась информация о попадании противокорабельных ракет "Нептун" в ракетный крейсер "Москва". Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило, что на борту флагмана Черноморского флота России произошел пожар после детонации боезаряда, однако в ведомстве "не знают" причины, из-за которой случилось ЧП.

14 апреля Минобороны страны-агрессора сообщило, что ракетный крейсер "Москва" утонул в Черном море. По данным ведомства, ЧП произошло во время буксировки корабля.

По данным украинской разведки, РФ до сих пор не признает погибшими 27 членов экипажа "Москвы".