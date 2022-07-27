На крейсере "Москва" погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ, – СМИ

Валерий Криворог служил на крейсере в звании капитан-лейтенанта. Его отец командует 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота, в нее входил уничтоженный военный корабль.

Среди погибших российских моряков на крейсере "Москва", который украинские военные уничтожили в середине апреля, был Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота РФ, контр-адмирала Олега Криворога. Об этом сообщили три источника издания "Агентство".

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Официально 37-летний Валерий Криворог считается пропавшим без вести. В последний раз он заходил на страницу в социальной сети "ВКонтакте" 9 апреля, за 5 дней до удара ВСУ по "Москве".

Авторы отметили, что Криворог служил на крейсере в звании капитан-лейтенанта. В 2019 году он руководил ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.

Отец пропавшего – Олег Криворог, командует 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота, в эту дивизию входил и крейсер "Москва".

Пресс-служба Черноморского флота не ответило на просьбу "Агентства" прокомментировать эту информацию и бросили трубку во время звонка. Запрос издания военные тоже проигнорировали.

Напомним, что об уничтожении крейсера "Москва" стало известно вечером 13 апреля. ВСу использовали для этого противокорабельные ракеты "Нептун". Крейсер стоял на якоре в Севастопольской бухте, россияне закрасили его бортовой номер и название.

Министерство обороны России после инцидента объясняло, что на борту флагмана Черноморского флота России сдетонировал боезаряд и начался пожар. По версии росийских военных, экипаж полностью эвакуировали.

14 апреля Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер "Москва" утонул в Черном море во время буксировки.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия не признает погибшими 27 членов экипажа "Москвы". Служба безопасности Украины допросила бывшего моряка ракетного крейсера "Москва", который выжил. "Там было много трупов, и спасение, в основном, происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать", – сказал он.