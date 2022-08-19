Половина самолетов Черноморского флота РФ вышла из строя, — СМИ

По данным западных журналистов, сложившееся в Крыму положение оказывает существенное психологическое влияние на российское руководство.

Взрывы на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России, сообщает Reuters.со ссылкой на неназванного западного чиновника.

На условиях анонимности он рассказал, что Украина в настоящее время последовательно добивается "кинетического эффекта" в глубоком тылу российских войск. Это оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку армии агрессора и "существенное психологическое воздействие на российское руководство".

По словам собеседника издания, Черноморский флот изо всех сил пытался выполнять гораздо больше функций, чем просто "флотилия береговой обороны", которая лишь изредка наносила ракетные удары. В том числе флот пытался угрожать высадкой десанта в Одессу, но эти планы были сорваны.

В то же время, по словам чиновника, в целом российско-украинская война оказалась в "моменте, близком к операционному застою".

"Сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной наземной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", — сказал он.

Какие потери россиян называют разные источники?

Напомним, 9 августа на военном аэродроме "Саки", главной базе морской авиации ЧФ РФ в Крыму, прогремела серия взрывов. После атаки на военный объект Генеральный штаб ВСУ заявил о том, что россияне потеряли девять самолетов. Эту информацию подтвердили и в командовании Воздушных сил ВСУ. Кроме того, по информации МВД Украины, на аэродроме возле Сак погибли или ранены 160 пилотов и техников ВС РФ.

Британская разведка сообщила о вероятном уничтожении или серьезных повреждениях не менее 5 бомбардировщиков Су-24 и 3 многоцелевых самолета Су-30 на аэродроме "Саки".

При этом аналитики международного разведсообщества InformNapalm считают, что на опубликованных спутниковых снимках не видно полной картины последствий взрывов. Крымские источники говорят о таких потерях россиян: 8 самолетов Су-27, четыре Су-30СМ, пять Су-24, шесть вертолетов Ми-8 и один Ил-20.

Министерство обороны США отметило, что украинские воины наносят ВС РФ большой ущерб под Херсоном, Харьковом и в оккупированном Крыму. Представитель Пентагона оценил эффективность ВСУ в 12 баллов по шкале от 0 до 10. Он подчеркнул, что украинские военные удивили американских коллег во многих отношениях, несмотря на численное превосходство противника.