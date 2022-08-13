"12 баллов из 10": Минобороны США сообщило об успехах ВСУ на юге и севере Украины

Несмотря на превосходство противника, украинские воины наносят ВС РФ большой ущерб под Херсоном, Харьковом и в оккупированном Крыму.

Украинская армия добились новых успехов в борьбе с российскими войсками в Харьковской и Херсонской областях. Об этом пишет официальный сайт Министерства обороны США, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя ведомства.

По его словам, за последнее время ВСУ продвинулись в Харьковской области, а также продолжают оказывать сильное давление на армию РФ под Херсоном, к примеру, повредили мосты, которыми ВС РФ пользовались для перевозки грузов. Чиновник также упомянул взрывы на российской авиабазе, расположенной на оккупиированной территории Украины — регион прямо не упоминается, но в тот день произошел громкий инцидент неподалеку от города Саки в Крыму. Пентагон не знает причину взрывов, однако выяснил, что он уничтожил много самолетов и боеприпасов, предназначенных для обстрела Украины.

Представитель Минобороны оценил эффективность ВСУ в 12 баллов по шкале от 0 до 10. Он подчеркнул, что украинские военные удивили американских коллег во многих отношениях, несмотря на численное превосходство противника.

"Они нашли способы делать то, что многие не считали возможным", — подчеркнул он. — "Продолжающийся прогресс Украины влияет на моральный дух русских и играет против них. Их поддержка ослабла после того, как украинцы смогли добраться до российских пунктов командования, управления, складов боеприпасов, тылового обеспечения, логистики".

Тем временем, Россия продолжает беспорядочно обстреливать украинские населенные пункты, что приводит к гибели большого количества мирных жителей. Запорожская АЭС в Энергодаре до сих пор находится под контролем российских войск, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас угрозы ядерной безопасности нет, но ситуация может в любой момент измениться из-за неприцельных обстрелов со стороны РФ.

9 августа прогремели взрывы на российском аэродроме в оккупированном Крыму. Военный объект расположен рядом с поселком Новофедоровка в Сакском районе, россияне используют его для размещения самолетов, обстреливающих Украину.

В результате взрывов Россия понесла самые большие потери со времен Второй мировой войны. По данным исследователей, уничтожены минимум семь самолетов. Кроме того, по информации МВД Украины, на аэродроме возле Сак погибли или ранены 160 пилотов и техников ВС РФ.