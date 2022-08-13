"12 балів із 10": Міноборони США повідомило про успіхи ЗСУ на півдні та півночі України

Незважаючи на перевагу противника, українські воїни завдають ЗС РФ великої шкоди під Херсоном, Харковом та в окупованому Криму.

Українська армія досягла нових успіхів у боротьбі з російськими військами у Харківській та Херсонській областях. Про це пише офіційний сайт Міністерства оборони США, посилаючись на неназваного високопоставленого представника відомства.

За його словами, останнім часом ЗСУ просунулися в Харківській області, а також продовжують чинити сильний тиск на армію РФ під Херсоном, наприклад, пошкодили мости, якими ЗС РФ користувалися для перевезення вантажів. Чиновник також згадав вибухи на російській авіабазі, розташованій на окупованій території України — регіон прямо не згадується, але того дня стався гучний інцидент неподалік міста Саки у Криму. Пентагон не знає причини вибухів, проте з'ясував, що він знищив багато літаків та боєприпасів, призначених для обстрілу України.

Представник Міноборони оцінив ефективність ЗСУ у 12 балів за шкалою від 0 до 10. Він наголосив, що українські військові здивували американських колег у багатьох відношеннях, незважаючи на чисельну перевагу противника.

"Вони знайшли способи робити те, що багато хто не вважав можливим", — підкреслив він. — "Прогрес України впливає на моральний дух росіян і грає проти них. Їхня підтримка ослабла після того, як українці змогли дістати російські пункти командування, управління, склади боєприпасів, тилового забезпечення, логістики".

Тим часом Росія продовжує безладно обстрілювати українські населені пункти, що призводить до загибелі великої кількості мирних жителів. Запорізька АЕС в Енергодарі досі перебуває під контролем російських військ, за даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зараз загрози ядерній безпеці немає, але ситуація може будь-якої миті змінитися через неприцільні обстріли з боку РФ.

9 серпня пролунали вибухи на російському аеродромі в окупованому Криму. Військовий об'єкт розташований поряд із селищем Новофедорівка в Сакському районі, росіяни використовують його для розміщення літаків, що обстрілюють Україну.

Внаслідок вибухів Росія зазнала найбільших втрат з часів Другої світової війни. За даними дослідників, знищено щонайменше сім літаків. Крім того, за інформацією МВС України, на аеродромі біля Сак загинули або поранені 160 пілотів та техніків ЗС РФ.