Россия за сутки потеряла 160 военных и девять самолетов в Крыму, — Генштаб
Уничтожение вражеской авиации на аэродроме в Саках подтверждает Командование Воздушных сил Украины.
В течение минувших суток подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали 160 российских военнослужащих и 9 самолетов, которые базировались в оккупированном Крыму. Свежую статистику потерь ВС РФ обнародовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
По данным ведомства, за минувший день ВСУ ликвидировали 160 российских военнослужащих, а общие потери армии России с первого дня полномасштабного вторжения среди личного состава составляют около 42,8 тыс. солдат.
Помимо этого, как информирует Генштаб, украинским военнослужащим удалось уничтожить за сутки 15 вражеских танков и 7 артиллерийских систем.
Потери ВС РФ за 9 августа:
- личный состав — 160 военнослужащих;
- боевые бронированные автомобили — 10;
- танки — 15;
- артиллерийские системы — 7;
- самолеты — 9;
- беспилотники оперативно-тактического уровня — 9;
- автомобильная техника и цистерны с топливом — 7;
- спецтехника — 2.
Более того, Командование Воздушных сил ВСУ подтверждает, что российская армия потеряла 9 своих самолетов. Вражеская авиация была уничтожена в оккупированном Крыму.
"Саки! Минус девять самолетов оккупантов", — говорится в коротком сообщении Командования ВС ВСУ.
Напомним, 9 августа на военном аэродроме ВС РФ в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. В соцсетях местные жители сообщали, что в районе Новофедоровки слышали несколько прилетов, после чего в небо поднялись столбы черного дыма.
Экс-советник главы МВД Виктор Андрусив утверждал, что Украина для удара по военной базе ВС РФ применила ракеты дальнобойностью 200-300 километров. РосСМИ и Министерство обороны России опровергли информацию о ракетном обстреле и предположили, что взрывы могли прогреметь во время погрузки топлива.
Американское издание The NYT предположил, что по военному аэродрому в Саках могли осуществить ракетный удар с помощью вооружения украинского производства. Речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Гром", который был разработан конструкторским бюро "Южное".
Также Фокус в своем материале детально разбирал инцидент на военном аэродроме в Саках и называл пять причин, которые могли вызвать серию взрывов в Крыму.