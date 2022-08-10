Россия за сутки потеряла 160 военных и девять самолетов в Крыму, — Генштаб

Уничтожение вражеской авиации на аэродроме в Саках подтверждает Командование Воздушных сил Украины.

В течение минувших суток подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали 160 российских военнослужащих и 9 самолетов, которые базировались в оккупированном Крыму. Свежую статистику потерь ВС РФ обнародовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

По данным ведомства, за минувший день ВСУ ликвидировали 160 российских военнослужащих, а общие потери армии России с первого дня полномасштабного вторжения среди личного состава составляют около 42,8 тыс. солдат.

Помимо этого, как информирует Генштаб, украинским военнослужащим удалось уничтожить за сутки 15 вражеских танков и 7 артиллерийских систем.

Потери ВС РФ за 9 августа:

личный состав — 160 военнослужащих;

боевые бронированные автомобили — 10;

танки — 15;

артиллерийские системы — 7;

самолеты — 9;

беспилотники оперативно-тактического уровня — 9;

автомобильная техника и цистерны с топливом — 7;

спецтехника — 2.

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Более того, Командование Воздушных сил ВСУ подтверждает, что российская армия потеряла 9 своих самолетов. Вражеская авиация была уничтожена в оккупированном Крыму.

"Саки! Минус девять самолетов оккупантов", — говорится в коротком сообщении Командования ВС ВСУ.

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Напомним, 9 августа на военном аэродроме ВС РФ в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. В соцсетях местные жители сообщали, что в районе Новофедоровки слышали несколько прилетов, после чего в небо поднялись столбы черного дыма.

Экс-советник главы МВД Виктор Андрусив утверждал, что Украина для удара по военной базе ВС РФ применила ракеты дальнобойностью 200-300 километров. РосСМИ и Министерство обороны России опровергли информацию о ракетном обстреле и предположили, что взрывы могли прогреметь во время погрузки топлива.

Американское издание The NYT предположил, что по военному аэродрому в Саках могли осуществить ракетный удар с помощью вооружения украинского производства. Речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Гром", который был разработан конструкторским бюро "Южное".

Также Фокус в своем материале детально разбирал инцидент на военном аэродроме в Саках и называл пять причин, которые могли вызвать серию взрывов в Крыму.