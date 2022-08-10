Росія за добу втратила 160 військових і дев'ять літаків у Криму, — Генштаб

Знищення ворожої авіації на аеродромі у Саках підтверджує Командування Повітряних Сил України.

Протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України ліквідували 160 російських військовослужбовців і 9 літаків, які базувалися в окупованому Криму. Свіжу статистику втрат ЗС РФ оприлюднила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

За даними відомства, за минулий день ЗСУ ліквідували 160 російських військовослужбовців, а загальні втрати армії Росії з першого дня повномасштабного вторгнення серед особового складу становлять приблизно 42,8 тисяч солдат.

Крім цього, як інформує Генштаб, українським військовослужбовцям вдалося знищити за добу 15 ворожих танків і 7 артилерійських систем.

Втрати ЗС РФ за 9 серпня:

особовий склад — 160 військовослужбовців;

бойові броньовані автомобілі — 10;

танки — 15;

артилерійські системи — 7;

літаки — 9;

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 9;

автомобільна техніка та цистерни з паливом — 7;

спецтехніка — 2.

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До того ж, Командування Повітряних сил ЗСУ підтверджує, що російська армія втратила 9 своїх літаків. Ворожа авіація була знищена в окупованому Криму.

"Саки! Мінус дев'ять літаків окупантів", — йдеться у короткому повідомленні Командування ПС ЗСУ.

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Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі ЗС РФ в окупованому Криму пролунала серія вибухів. У соцмережах місцеві жителі повідомляли, що в районі Новофедорівки чули кілька прильотів, після чого в небо піднялися стовпи чорного диму.

Ексрадник глави МВС Віктор Андрусів стверджував, що Україна для удару по військовій базі ЗС РФ застосувала ракети далекобійністю 200-300 кілометрів. РосЗМІ та Міністерство оборони Росії спростували інформацію про ракетний обстріл і припустили, що вибухи могли прогриміти під час навантаження палива.

Американське видання The NYT припустило, що по військовому аеродрому в Саках могли здійснити ракетний удар за допомогою озброєння українського виробництва. Йдеться про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім", розроблений конструкторським бюро "Південне".

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирав інцидент на військовому аеродромі в Саках і називав п'ять причин, які могли спричинити серію вибухів у Криму.